L'Unione europea fa i conti con "l'incubo" Trump

Dopo la vittoria nei caucus dell'Iowa di Donald Trump l'Unione europea comincia a temere una sua rielezione

PUBBLICITÀ

In un discorso al Parlamento europeo, il primo ministro del Belgio Alexander De Croo ha sottolineato la necessità per l'Ue di essere più forte e solida nello scenario ipotetico di una nuova "America First".

Intanto a Davos, in Svizzera, si è parlato molto anche della guerra in Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tra gli ospiti del Forum economico mondiale.

L'Ue sembra pronta ad approvare il pacchetto da 50 miliardi di euro per l'Ucraina, con o senza l'assenso dell'Ungheria.

Dall'altra parte del mondo,a Taiwan, si sono svolte le elezioni presidenziali e ha vinto William Lai, candidato del Partito democratico progressista con una posizione rigida nei confronti della Cina.

Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe ne parla con Mareike Ohlberg, senior fellow del programma Indo-Pacifico del German Marshall Fund.