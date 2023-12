Anche in Europa, la salute sta diventando un lusso

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mostra che milioni di persone in Europa hanno difficoltà a pagare le spese mediche.

Questa settimana, i leader del settore sanitario dell'OMS si riuniscono in Estonia per celebrare il 15° anniversario della Carta di Tallinn, che studia il legame tra ricchezza e salute. Per l'occasione, l'OMS ha pubblicato un nuovo studio che analizza i sistemi sanitari di 40 Paesi europei, concentrandosi sul loro stato pre-pandemico.

Le conclusioni complessive sono particolarmente negative e mostrano che per milioni di europei, la salute è sintomo di difficoltà finanziarie.

Il fenomeno è in particolare determinato dal fatto che i pazienti devono effettuare pagamenti anticipati, anche se poi le spese vengono rimborsate. Molti pazienti rinunciano quindi alle cure dove possibile, e in Europa sono sempre più numerose le necessità sanitarie non soddisfatte.

Spese mediche "catastrofiche"

L'OMS classifica la spesa come "catastrofica" quando l'importo che una famiglia paga per l'assistenza sanitaria supera il 40% della sua capacità di pagare le spese mediche.

Il tasso di spesa sanitaria catastrofica varia in tutto il continente, ma la situazione è più critica in Armenia, Bulgaria, Georgia, Lettonia, Lituania e Ucraina, dove oltre il 14% delle famiglie deve affrontare il problema.

I Paesi con l'incidenza più bassa di spese sanitarie catastrofiche, inferiori al 2%, sono Irlanda, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

L'OMS mostra inoltre che nei 40 Paesi studiati, le famiglie più svantaggiate hanno maggiori probabilità di essere costrette ad effettuare spese mediche che intaccano il loro budget.

In tutti i Paesi presi in esame, il 20% più povero delle famiglie rappresenta almeno il 40% delle spese sanitarie catastrofiche, percentuale che sale a oltre il 70% in Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Montenegro, Serbia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina.

Sebbene i dati possano essere parzialmente spiegati tenendo conto del reddito inferiore delle famiglie più povere, secondo l'OMS c'è un'ulteriore ragione per cui le spese catastrofiche sono più diffuse tra questo gruppo.

A causa dell'inaccessibilità dei trattamenti, le famiglie svantaggiate hanno maggiori probabilità di ritardare il ricorso a cure mediche professionali, il che significa che potrebbero dover ricorrere a servizi di emergenza costosi per far fronte a condizioni aggravate.

Le spese legate alla salute causano "impoverimento"

Oltre a misurare le cosiddette spese catastrofiche, l'OMS ha esaminato la percentuale di famiglie "impoverite" o "ulteriormente impoverite" dalle spese mediche. Per "impoverimento" si intende che il bilancio di una famiglia non è più in grado di soddisfare le esigenze di base, come il cibo o il riscaldamento, dopo aver pagato le cure mediche.

D'altra parte, "ulteriormente impoverito" è una definizione usata per descrivere le famiglie che sono già al di sotto della soglia dei bisogni di base e che devono sostenere anche nuovi costi per le cure, che le spingono ulteriormente verso la povertà.

In Belgio, Irlanda, Spagna, Slovenia e Regno Unito, la quantità di famiglie impoverite o ulteriormente impoverite dopo le spese mediche iniziali è inferiore all'1%. All'estremo opposto, questa cifra sale a oltre il 7% in Albania, Armenia, Bulgaria, Serbia e Ucraina.

Quali sono le cure più costose?

Nei 40 Paesi studiati, le difficoltà finanziarie sono causate prevalentemente dalle spese per i farmaci, che rappresentano in media il 38% dei pagamenti nelle famiglie con spese sanitarie catastrofiche.

Altri fattori chiave delle difficoltà finanziarie sono le cure dentistiche, i prodotti medici ambulatoriali e le cure ospedaliere.

Tuttavia, il quadro varia se si considerano le spese mediche che incidono sui bilanci familiari a livello nazionale.

Nei Paesi in cui la spesa sanitaria catastrofica è più contenuta, i principali fattori di spesa sono le cure dentistiche (26%), seguite dai prodotti medici (22%) e dai farmaci ambulatoriali (19%).

Al contrario, nei Paesi in cui esiste un maggiore legame tra instabilità finanziaria e assistenza sanitaria, le principali cause di spesa catastrofica sono i farmaci ambulatoriali (55%), seguiti da cure ospedaliere (13%), cure dentistiche (10%), cure ambulatoriali (9%) e prodotti medici (8%).

Hans Henri P Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha commentato: "Per milioni di persone nella regione europea, l'assistenza sanitaria gratuita o a prezzi accessibili è semplicemente un sogno. Molti si trovano davanti a scelte strazianti, come pagare i farmaci o le cure a scapito del cibo o dell'elettricità".

Attualmente, solo 23 dei 40 Paesi studiati dall'OMS dichiarano di coprire oltre il 99% della popolazione.

Tra le altre misure, il gruppo ha anche suggerito che l'accesso all'assistenza sanitaria finanziata con fondi pubblici non dovrebbe dipendere dai contributi per l'assicurazione sanitaria sociale.