Caldo estremo in Europa: aumentano gli incendi

I vigili del fuoco stanno combattendo contro gli incendi in tutta l'Europa meridionale, mentre il caldo estremo attanaglia la regione con temperature da record.

In Francia, circa 1.400 vigili del fuoco sono stati dispiegati sabato nella regione meridionale dell'Aude per evitare che il più grande incendio del Paese da decenni a questa parte si riaccendesse, mentre a tutti i residenti è stato permesso di tornare alle loro case.

Il prefetto dell'Aude, Christian Pouget, ha dichiarato che l'incendio è stato contenuto da giovedì dopo aver bruciato più di 160 chilometri quadrati questa settimana nella regione boscosa, nota per le sue aziende vinicole.

Tutte le strade sono state riaperte, ma le autorità hanno emesso un severo divieto di accesso alla foresta, ha detto Pouget in una conferenza stampa sabato.

"La lotta continua, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per evitare che l'incendio si riaccenda", ha dichiarato.

L'incendio ha causato un morto e 25 feriti, tra cui 19 vigili del fuoco, ha dichiarato Pouget.

Si prevede che le alte temperature dei prossimi giorni complicheranno gli sforzi dei vigili del fuoco.

"Il colonnello Christophe Magny, direttore del dipartimento dei vigili del fuoco dell'Aude, ha dichiarato che l'incendio non sarà spento per diverse settimane, indicando diversi "punti caldi" che vengono monitorati attentamente.

L'agenzia meteorologica nazionale Meteo France ha posto la metà meridionale della Francia sotto allerta di "alta vigilanza" per l'ondata di calore, con temperature previste nella regione dell'Aude fino a 39°C nella giornata di sabato.

Continuano gli incendi in Spagna e Grecia

I vigili del fuoco hanno continuato a combattere un incendio attivo nella provincia di Avila, nella Spagna centro-occidentale, sabato.

L'incendio è scoppiato venerdì pomeriggio e l'Unità militare di emergenza spagnola (UME) ha lavorato tutta la notte per cercare di tenerlo sotto controllo e impedire che si avvicinasse a strade e linee ferroviarie.

Con temperature che sfiorano i 39°C in alcune zone della Spagna e del Portogallo, il rischio di incendi è estremamente elevato.

Secondo il servizio meteorologico nazionale spagnolo AEMET, l'attuale periodo di temperature estreme dovrebbe continuare almeno fino a mercoledì prossimo.

In Grecia, un vasto incendio scoppiato venerdì pomeriggio a Keratea, a circa 40 chilometri a sud-est di Atene, ha continuato a divampare nella parte orientale e meridionale dell'Attica per tutta la notte, causando danni significativi alle abitazioni e provocando una vittima.

Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione quando l'incendio si è avvicinato alle aree residenziali, mentre i vigili del fuoco hanno lottato contro i forti venti.

Almeno 260 vigili del fuoco, supportati da 77 veicoli, hanno lavorato per contenere l'incendio, mentre numerosi volontari e civili hanno prestato assistenza nelle aree colpite.

Incendio selvaggio in Turchia sotto controllo

Secondo il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste Ibrahim Yumakli, gli incendi nei distretti centrali di Canakkale e nell'area di Bayramic, nella Turchia occidentale, sono stati in gran parte messi sotto controllo.

Yumakli ha dichiarato che le squadre antincendio hanno lavorato tutta la notte per fermare l'avanzata delle fiamme. Ha confermato che la propagazione delle fiamme è stata fermata e che gli sforzi di raffreddamento sono in corso.

L'incendio, scoppiato venerdì nei pressi del villaggio di Yigitler e propagatosi in un'area boschiva sotto l'effetto di forti venti, aveva richiesto evacuazioni precauzionali nei villaggi di Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli e Pitirelli.

Un totale di 654 residenti sono stati trasferiti in zone sicure. Le autorità hanno riferito che quattro sospetti sono stati presi in custodia nell'ambito delle indagini in corso sulle cause degli incendi.

Una nuova normalità

Quest'estate l'Europa meridionale è stata teatro di numerosi incendi di grandi dimensioni. Gli scienziati avvertono che il cambiamento climatico sta esacerbando la frequenza e l'intensità del caldo e della siccità, rendendo la regione più vulnerabile agli incendi.

Questa settimana, l'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto che illustra l'impatto del caldo estremo in tutto il mondo.

Il rapporto indica che le temperature estreme hanno causato circa 489.000 decessi legati al caldo ogni anno tra il 2000 e il 2019, il 36% dei quali in Europa.

In questo luglio da record, la Turchia ha registrato un nuovo picco nazionale di 50,5°C, secondo il rapporto. Anche in Svezia e Finlandia si sono registrati periodi insolitamente lunghi di temperature superiori ai 30°C.

L'OMM avverte che i Paesi devono agire più rapidamente per adattarsi ai cambiamenti climatici e limitare il riscaldamento globale, in linea con l'Accordo di Parigi del 2015.

"Il caldo estremo è talvolta definito il killer silenzioso, ma con la scienza, i dati e le tecnologie di oggi, il silenzio non è più una scusa. Ogni singolo decesso dovuto al caldo estremo è prevenibile", ha dichiarato Ko Barrett, Segretario generale aggiunto dell'OMM.

L'organizzazione stima che il potenziamento dei sistemi di allarme per la salute dovuti al caldo in 57 Paesi potrebbe salvare quasi 100.000 vite all'anno.

"Non si tratta solo di un problema climatico, ma di un'emergenza di salute pubblica", ha dichiarato Joy Shumake-Guillemot, responsabile del Programma congiunto Clima e Salute dell'OMS-WMO e co-responsabile del Global Heat-Health Information Network .