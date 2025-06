Trump fa marcia indietro e rinvia di un mese i dazi a Canada e Messico

PUBBLICITÀ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato di un mese le tariffe del 25 per cento su varie importazioni dai vicini settentrionali e meridionali, Canada e Messico.

La Casa Bianca insiste sul fatto che i dazi mirino a combattere il contrabbando di fentanyl e a frenare l'immigrazione illegale negli Stati Uniti. Le tasse proposte da Trump, tuttavia, hanno aperto una ferita nel decennale partenariato commerciale nordamericano.

I piani tariffari di Trump hanno anche fatto crollare il mercato azionario, allarmando i consumatori statunitensi. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti afferma però di rimanere fedele ai suoi piani di imporre tariffe "reciproche" a partire dal 2 aprile.

Le importazioni dal Messico negli Stati Uniti saranno esentate dalle tariffe del 25 per cento per un mese se rientrano nel patto commerciale UsMCa (United States-Mexico-Canada Agreement) del 2020, secondo gli ordini firmati da Trump.

Un camion carico di prodotti provenienti da Messico e Canada attraversa Pharr, Texas, martedì 4 marzo 2025 Eric Gay/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Anche le importazioni dal Canada - in particolare auto e parti di auto - che rispettano l'accordo commerciale, eviteranno le tariffe del 25 per cento per un mese. Altri prodotti canadesi, tra cui il potassio - che gli agricoltori statunitensi importano - e i prodotti energetici canadesi saranno tariffati al 10 per cento.

Trump ha dichiarato che la mossa è stata una manovra "a breve termine" per evitare di danneggiare le aziende automobilistiche americane e non è assolutamente legata alle reazioni del mercato, ma non ha offerto alcuna spiegazione su cosa accadrà in seguito o su quali siano i suoi piani quando le tariffe torneranno in vigore tra un mese.

"No, niente a che fare con il mercato. Non guardo nemmeno al mercato perché a lungo termine gli Stati Uniti saranno molto forti con quello che sta succedendo" ha detto Trump.

Ora, questi sono Paesi e aziende straniere che ci hanno fregato. E nessun presidente ha fatto nulla al riguardo finché non sono arrivato io Donald Trump presidente degli Stati Uniti

Secondo un funzionario della Casa Bianca, circa il 62 per cento delle importazioni dal Canada rischia di subire le nuove tariffe perché non sono conformi all'UsMCa. La cifra si avvicina al 50 per cento per i prodotti messicani.

Il Canada reagisce

Le tariffe di ritorsione iniziali del Canada contro gli Stati Uniti rimarranno in vigore nonostante il rinvio di alcune tariffe da parte di Trump, secondo due alti funzionari canadesi che hanno parlato con l'Associated Press a condizione di anonimato.

Le tariffe di ritorsione iniziali del Canada, per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi (19,4 miliardi di euro), sono state applicate su articoli come il succo d'arancia americano, il burro di arachidi, il caffè, gli elettrodomestici, le calzature, i cosmetici, le motociclette e alcuni prodotti di pasta di legno e carta.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau a Ottawa, 6 marzo 2025 Sean Kilpatrick/AP

Una seconda ondata di dazi canadesi su prodotti statunitensi per un valore di altri 125 miliardi di dollari canadesi (81 miliardi di euro) è stata sospesa dopo che Trump ha firmato l'ordine esecutivo per congelare alcuni dazi. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze canadese, Dominic LeBlanc.

La seconda serie di dazi è prevista entro tre settimane e riguarderà prodotti come veicoli elettrici, frutta e verdura, latticini, carne bovina e suina, elettronica, acciaio e camion.

Il premier dell'Ontario Doug Ford, capo della provincia più popolosa del Canada, ha annunciato giovedì che a partire da lunedì l'Ontario farà pagare il 25 per cento in più per l'elettricità spedita a circa 1,5 milioni di americani, in risposta ai piani tariffari di Trump.

Attualmente l'Ontario fornisce elettricità ad alcune abitazioni in Minnesota, New York e Michigan.

"L'unica cosa certa oggi è una maggiore incertezza. Una pausa su alcune tariffe non significa nulla. Finché il presidente Trump non rimuoverà definitivamente la minaccia delle tariffe, saremo inflessibili", ha dichiarato Ford in un post su X.

La Cina risponde ai dazi di Trump

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Pechino continuerà a reagire alle "tariffe arbitrarie" degli Stati Uniti.

Yi ha dichiarato che gli sforzi della Cina per aiutare gli Stati Uniti a contenere la crisi del fentanyl sono stati accolti con tariffe punitive, che stanno mettendo a dura prova i legami tra i Paesi.

"Nessun Paese dovrebbe pensare di poter danneggiare la Cina e allo stesso tempo mantenere buone relazioni con essa", ha detto Wang. "Queste azioni non sono positive per lastabilità delle relazioni bilaterali o per la costruzione della fiducia reciproca".

Dal ritorno in carica del presidente statunitense Donald Trump, a gennaio, i due Paesi hanno ricominciato a fare ricorso a dazi di ritorsione. Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe forfettarie del 20 per cento su tutte le importazioni cinesi, mentre Pechino ha risposto con dazi aggiuntivi del 15 per cento sulle importazioni statunitensi, tra cui pollo, maiale, soia e manzo, e ha ampliato i controlli sulle attività commerciali con le principali aziende statunitensi.

Commentando la politica dell'amministrazione Trump di salvaguardare gli interessi degli Stati Uniti al di sopra della cooperazione internazionale, Yi ha osservato che se questo approccio fosse adottato da ogni Paese, si arriverebbe alla "legge della giungla".

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi arriva per una conferenza stampa a margine dell'Assemblea nazionale del popolo a Pechino, venerdì 7 marzo 2025 Ng Han Guan/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Le minacce di Trump sui dazi, che si susseguono senza sosta, hanno messo in agitazione i mercati finanziari, abbassato la fiducia dei consumatori e gettato molte imprese in un'atmosfera di incertezza.

I principali mercati azionari statunitensi sono rimbalzati brevemente dai minimi dopo che il segretario al Commercio Howard Lutnick ha anticipato le pause di un mese giovedì.

I cali significativi già visti questa settimana sono ripresi nel giro di un'ora. L'indice azionario S&P 500 è sceso al di sotto del livello precedente all'elezione di Trump. Lutnick sostiene tuttavia che tutte le instabilità causate dalle tariffe sono solo a breve termine e necessarie per il futuro degli Stati Uniti.