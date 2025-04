PUBBLICITÀ

L'Italia è attraversata da una forte ondata di maltempo che ha portato piogge abbondanti e disagi, con le squadre di Vigili del fuoco che hanno portato a termine oltre 350 interventi di soccorso.

La Toscana sta vivendo la situazione più complessa. La provincia più falcidiata tra giovedì e venerdì è quella di Livorno, dove sono stati portati a termine 100 interventi per allagamenti, salvataggi di persone bloccate in auto o ai piani bassi degli edifici.

A Campiglia Marittima, 30 persone erano in pericolo a causa dell'innalzamento dell'acqua provocato dalla rottura dell'argine del fiume Cornia e sono state soccorse nella notte tra giovedì e venerdì.

"A Campiglia Marittima è piovuto in un'ora più di quello che piove in un mese", ha detto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani attraverso i suoi canali social.

Ricognizione aerea sulla zona di Campiglia Marittima, allagata a causa dall'esondazione del fiume Cornia Vigili del fuoco - Livorno

A Suvereto, sempre nel livornese, gli ospiti di una casa di cura sono stati evacuati.

Intense precipitazioni hanno coinvolto la provincia di Siena, dove sono stati necessari 60 interventi, la maggior parte tra il capoluogo e Sovicille. A Siena la stazione è fuori uso per gli allagamenti e le scuole sono chiuse.

In provincia di Pisa è invece nuovamente tracimato il torrente Sterza, che il 23 settembre scorso aveva travolto e ucciso una donna assieme a suo nipote di cinque mesi a Montecatini Val di Cecina.

Ringrazio di cuore tutte le donne e uomini che stanno garantendo assistenza ai cittadini, stiamo intervenendo con il... Posted by Eugenio Giani on Thursday, October 17, 2024

"Duemila ettari di campi coltivati sott'acqua, in ginocchio l'orticoltura della Val di Cornia", dice la Coldiretti Toscana, che lancia l'allarme sull'effetto disastroso delle precipitazioni delle ultime ore in Toscana.

"L'eccezionale quantità di acqua caduta dal cielo nelle ultime 24 ore, 175 mm a Campiglia Marittima, 132 mm a Suvereto, 130 mm a Venturina, 100 mm San Vincenzo e 100 mm a Volterra, ha fatto collassare il reticolo idraulico principale travolgendo le coltivazioni. L'agricoltura livornese rischia di pagare un altro dazio pesantissimo", spiega Coldiretti Toscana.

Disagi e allagamenti anche in Liguria, Emilia-Romagna e Campania

Da giovedì in Liguria sono stati realizzati 100 soccorsi, soprattutto nella provincia di Genova. Colpite in particolare le zone di Rapallo, Chiavari, Recco e Sestri Levante. Nella regione, l'Arpal ha prolungato l'allerta gialla per temporali fino alle 18 di venerdì.

A Bologna, in Emilia-Romagna, sono stati effettuati 90 interventi. A Savigno sono stati evacuati tre nuclei familiari rimasti isolati a causa dell’esondazione del torrente Samoggia.

Allagamenti e disagi anche nel napoletano, in particolare nella penisola sorrentina, dove è stato necessario intervenire per soccorrere automobilisti in difficoltà e rimuovere il materiale fangoso e i detriti scivolati sulla strada. Per l'intera giornata di venerdì è prevista l'allerta gialla.