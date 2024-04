In concomitanza con le elezioni europee, nel Paese si voterà anche per le comunali. E Klára Dobrev (Dk) ha dichiarato che se il 9 giugno la maggioranza del popolo ungherese farà intendere di non voler più essere governata dal regime di Orbán, l'opposizione si batterà per elezioni anticipate

La candidata principale del partito di sinistra ungherese Dk ha chiesto elezioni anticipate in occasione dell'evento di apertura della campagna elettorale congiunta dell'opposizione a Budapest.

In Ungheria a giugno non si voterà solo per il Parlamento europeo, ma anche per le elezioni comunali. Klára Dobrev ha dichiarato che se il 9 giugno la maggioranza del popolo ungherese dichiarerà di non voler più essere governata dal regime di Viktor Orbán, l'opposizione si batterà per elezioni anticipate.

"Uno dei segni più sicuri del crollo di una casa è quando le fondamenta iniziano a creparsi. Questo è esattamente ciò che sta accadendo a Fidesz. Oggi, per la stragrande maggioranza delle persone, è semplicemente una vergogna sostenere questo governo", ha sentenziato Dobrev dal palco.

All'evento è intervenuto anche Nicolas Schmit, commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'integrazione e candidato principale del Partito dei socialisti europei. Schmit ha definito il governo diOrbán sconsiderato, irresponsabile e antidemocratico.

"Da quando il partito di Orbán è salito al potere, lo Stato di diritto è stato costantemente smantellato e Orbán ha trasformato questo Paese passo dopo passo in un sistema che dà a lui il potere assoluto e ai suoi amici pieno accesso alle risorse e al denaro pubblico", ha dichiarato il politico lussemburghese, chiarendo che per i socialdemocratici non c'è nessuno spiraglio verso la cooperazione o la coalizione con l'estrema destra.