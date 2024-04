Di Euronews

Un'ondata di caldo ha attraversato l'Europa. Le colonnine di mercurio hanno superato i 30 gradi in molte città mediterranee. Caldo anche in Austria, dove alcune persone hanno fatto il bagno nei laghi

PUBBLICITÀ

Con temperature di mezza estate di 29 gradi, il lido di Klagenfurt, sul lago Wörther see in Austria, ha aperto la stagione balneare questo fine settimana.

Sebbene l'acqua fosse inizialmente di soli 14 gradi, molte persone si sono godute questa giornata di inizio estate in Carinzia, come riportato dal quotidiano Kleine Zeitung. Normalmente nel Paese la stagione estiva inizia non prima di maggio. Negli ultimi anni, il lido ha solitamente iniziato la stagione estiva all'inizio di maggio. Da martedì, tuttavia, dovrebbe piovere anche in Carinzia e le temperature dovrebbero scendere a 17 gradi.

Caldo e gente a mare anche in Italia

Il termometro ha registrato i 30 grandi anche in Italia. Centinai le persone che hanno riempito le spiagge e i litorali dello Stivale. Alcuni impavidi hanno fatto il bagno nelle acque della Liguria che segnava i 17 gradi centigradi, più calda nella spiaggia di Mondello a Palermo. Qui l'estate è già arrivata. Lo stesso vale per Trapani in Puglia. Da lunedì però le temperature torneranno ai livelli medi, con bruschi cali e temporali previsti per mercoledì e giovedì.

Migliaia in spiaggia in Portogallo, ma registrati incidenti

In Portogallo, migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge, ma i 30 gradi percepiti hanno richiesto molta prudenza, soprattutto nel mare ancora invernale.

Il mare mosso ha causato numerosi incidenti. Venerdì, nella spiaggia di Carcavelos, circa venti bagnanti sono stati salvati dall'acqua in difficoltà, ha dichiarato il coordinatore dei bagnini. Le autorità avvertono che la stagione balneare non è ancora ufficialmente aperta e che la maggior parte delle spiagge non è ancora sorvegliata. La popolazione dovrebbe quindi "adottare un comportamento sicuro quando va al mare", ha dichiarato l'Autorità marittima nazionale.

In Spagna superati i 30 gradi

Sabato 13 aprile è stata ancora una volta una giornata molto calda per la stagione, con temperature che hanno superato i 30 gradi in più di 65 stazioni di misurazione in tutta la Spagna. Si sono raggiunti anche i 33 gradi nei Pirenei, nel nord di Castilla y León, nel sud della Galizia e nelle Isole Canarie.

In Germania arriva il maltempo

In gran parte della Germania, le temperature scenderanno di quasi 10 gradi a partire da domenica. Il servizio meteorologico tedesco (DWD) segnala un fronte freddo che si muove attraverso il Paese. Nel nord della Germania sono previsti solo 10-15 gradi. Più a sud, il fine settimana si concluderà in piena estate questa domenica, prima dell'arrivo del freddo e della pioggia.

Come negli ultimi dieci mesi, secondo Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea con sede a Bonn, il mese di marzo 2024 è stato il più caldo al mondo da quando sono iniziate le registrazioni.