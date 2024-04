Di euronews

Gli incredibili paesaggi della Turchia conservano testimonianze di alcune delle civiltà più antiche del pianeta

Il ricco patrimonio culturale della Turchia si rispecchia nei 21 beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. I diversi siti abbracciano vaste epoche e rivelano affascinanti testimonianze di antiche civiltà e architetture particolari, alcune delle quali risalgono al 9600 a.C.

Dalle antiche città ai palazzi dorati, dai primi insediamenti alla più antica poesia d'amore e al più antico trattato di pace conosciuti, troverete tutto questo e molto altro nella campagna e nelle città della splendida Turchia. La storia e l’influenza di questo vasto paese vengono celebrate attraverso questi punti storici protetti.

Ecco cinque siti da non perdere durante il vostro prossimo viaggio.

1 Gobeklitepe

Sito archeologico di Göbekli Tepe, Şanlıurfa Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Se pensavate che Stonehenge o le Piramidi di Giza fossero antiche, vi sbagliate. La collezione di megaliti nel sito storico di Şanlıurfa è considerata molto più antica dei due luoghi citati, e la più antica del mondo nel suo genere, perché risalente al 9600 a.C. Questo affascinante insediamento neolitico si trova su un tell (una collina creata artificialmente) alto 15 metri nella pianura di Harran, nel sud-est della Turchia, ed è composto principalmente da strutture circolari in pietra fiancheggiate da pilastri di calcare a forma di "T".

Molti di questi pilastri sono decorati con dettagli interessanti, come animali selvatici e vestiti. Ad oggi sono state scoperte quattro strutture circolari, ma si ritiene che ce ne siano molte di più, forse 200 pilastri solo in questo sito. Gobeklitepe fa parte di un'area di 200 chilometri in cui vengono fatti degli scavi nell'ambito del progetto Taş Tepeler e, oltre ai templi,nel sito si trovano anche i resti di edifici domestici, cave e cisterne. Questi segnano alcune delle prime testimonianze di insediamenti umani nel mondo, risalenti al Neolitico preceramico, iniziato subito dopo l'ultima era glaciale.

2 L'antica città di Ani

Rovine di Ani, Kars Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Le mistiche rovine di questa grande città medievale si ergono su una gola nel nord-est della Turchia. Storicamente, tuttavia, Ani era la capitale del regno medievale (armeno) dei Bagratidi e vantava una posizione influente sulla Via della Seta. Con origini che risalgono almeno al V secolo, Ani è stata occupata nel corso degli secoli da diverse civiltà, tra cui i Bizantini, i Safavidi e gli Ottomani, che hanno creato un ricco mix culturale di lingue e religioni.

Le rovine, che comprendono cattedrali, chiese ed estese mura cittadine, oggi offrono una panoramica dei progetti architettonici dell'epoca, datati tra il VII e il XIII secolo d.C. L'invasione mongola del 1236 e il devastante terremoto del 1319 contribuirono in modo significativo al declino della città, ma ancora oggi si possono ammirare molte rovine di edifici che si ergono audacemente in mezzo al vasto paesaggio degli altopiani della regione.

3 L'antica città di Afrodisia

I resti archeologici della città di Afrodisia e le cave di marmo adiacenti costituiscono questo antico sito dell'Anatolia occidentale, uno dei meglio conservati di tutta la Turchia. Si stima che il tempio principale sia stato costruito nel III secolo a.C., mentre la città che lo circonda fu costruita quasi un secolo dopo.

I visitatori possono passeggiare per più di 150 ettari di terreno e imbattersi in strutture imponenti come templi, complessi termali, un'agorà e uno stadio in grado di ospitare trentamila persone. Grazie all'ottima qualità del marmo chiaro, abbondante nella zona, molte iscrizioni sono ancora leggibili e le sculture sono rimaste intatte. Il Museo di Afrodisia vanta una vasta collezione di manufatti raccolti durante gli scavi del sito e merita una visita prima della partenza.

4 L'antica città di Pergamo

Pergamo era un'antica città che, al suo apice, era un importante centro culturale, religioso e commerciale per la dinastia ellenistica degli Attalidi. Fondata nel III secolo a.C. e situata in cima a un ripido altopiano roccioso a picco sul mare, la città si affacciava sulla pianura del Caico nella regione della Misia, l'attuale Turchia nord-occidentale, ed era una delle sette chiese dell'Asia menzionate nell'Apocalisse del Nuovo Testamento.

Le rovine sono sovrastate dall'Acropoli di Pergamo, i cui resti architettonici sono descritti dall'Unesco come "un eccezionale ensemble del periodo ellenistico". Tra gli altri elementi vi sono altari, portici, una biblioteca, un ginnasio, un teatro e vari templi. Tumuli e resti di altre civiltà che hanno dominato l'area in periodi diversi punteggiano il paesaggio che porta alla moderna città di Bergama.

5 Aree storiche di Istanbul

Palazzo di Topkapi, Istanbul Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Istanbul è una città diversa da tutte le altre. La sua posizione unica sul Bosforo, a cavallo tra Asia ed Europa, le ha conferito un'importanza culturale quasi ineguagliabile. Non c'è da stupirsi che custodisca così tanti edifici antichi e manufatti storici, quattro dei quali sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco

Chiunque visiti la città dovrebbe addentrarsi in queste incredibili regioni, che comprendono il Parco archeologico di Sultanahmet (con la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo Topkapi e l'Ippodromo di Costantino), l'area di Zeyrek (con la Moschea di Zeyrek e i suoi dintorni), il quartiere di Suleymaniye (con il complesso della Moschea di Suleymaniye, i bazar e l'insediamento circostante) e le caratteristiche mura e bastioni della città (con i resti dell'antico palazzo delle Blacherne).