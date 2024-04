Nasser Nasser/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Attacco contro un villaggio palestinese in Cisgiordania - Diritti d'autore Nasser Nasser/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Attacco contro un villaggio palestinese in Cisgiordania - Diritti d'autore Nasser Nasser/Copyright 2024 The AP All rights reserved

Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Un uomo è morto e altre 25 persone sono rimaste ferite durante un attacco di un gruppo di coloni israeliani in un villaggio palestinese in Cisgiordania. La tensione è alta tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti che cercano una mediazione ma si dicono pronti ad aiutare Tel Aviv in caso di attacchi