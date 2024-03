Spazio: razzo Soyuz verso l'Iss, successo al secondo lancio

Di Euronews

Il razzo Soyuz MS-2 è partito con successo dal cosmodromo in Kazakistan. All'inizio della settimana il razzo con a bordo la prima astronauta bielorussa in orbita era stato bloccato per un guasto tecnico

Partito con successo il razzo russo Soyuz MS-2 che trasporta tre membri dell'equipaggio verso la Stazione spaziale internazionale.

Prima donna bielorussa nello spazio

Tra i membri dell'equipaggio a bordo del Soyuz MS-2 c'è anche Marina Vasilevskaya, la prima bielorussa nello spazio dopo l'indipendenza del 1991 e la prima donna bielorussa in orbita. Con lei, l'astronauta della Nasa Tracy Caldwell-Dyson e il cosmonauta russo Oleg Novitsky, anche lui formalmente bielorusso in quanto nato a Minsk, ma in epoca sovietica.

Primo lancio interrotto

Il decollo dell'MS-25 era previsto lo scorso 21 marzo, ma la missione è stata interrotta pochi secondi prima della partenza. Si è scoperto che gli automatismi di sicurezza hanno spento tutto a causa di un improvviso calo di tensione in una cella di alimentazione. Secondo l'agenzia Roskosmos, non esisteva alcun pericolo per l'equipaggio. Il veicolo spaziale è decollato con successo da Baykonur, in Kazakistan.