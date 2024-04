Francia: il governo presenta la proposta di legge sul fine vita

Di Euronews

Il governo di Macron ha presentato una proposta di legge sull'eutanasia. I pazienti affetti da una grave e incurabile malattia potranno richiedere farmaci per il fine vita

Il governo francese ha presentato mercoledì una proposta di legge per consentire agli adulti affetti da cancro terminale o da altre malattie incurabili di assumere farmaci letali, in un contesto di crescente richiesta da parte dell'opinione pubblica di opzioni legali per il fine vita.

Molti francesi si sono recati nei Paesi vicini alla ricerca di tali farmaci, dove il suicidio medicalmente assistito o l'eutanasia sono legali. In Spagna, ad esempio, una legge che regolamenta l'eutanasia è stata approvata nel 2021, mentre era già depenalizzata in Belgio, Olanda, Lussemburgo. L’eutanasia passiva o il suicidio assistito sono autorizzati in Svizzera, Austria, Germania, Danimarca, Norvegia, Ungheria, Lituania, Lettonia. In Italia l'eutanasia è ancora illegale, mentre il suicidio assistito è stato reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

Le regole previste in Francia per l'eutanasia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso da tempo una legge di questo tipo. Per beneficiare della nuova misura proposta, i pazienti dovrebbero avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti in Francia, ha dichiarato il ministro della Salute Catherine Vautrin dopo una riunione di gabinetto.

Un team di medici professionisti dovrebbe confermare che il paziente soffre di una malattia grave e incurabile, ha un dolore intollerabile e non curabile e desidera ricevere farmaci letali di sua spontanea volontà.

Le persone affette da gravi malattie psichiatriche e da disturbi neurodegenerativi come il morbo di Alzheimer non potranno ricevere i farmaci.

Cosa accadrà se la legge verrà approvata

Il paziente avvierà la richiesta di farmaci letali e la confermerà dopo un periodo di riflessione, ha spiegato Vautrin. E verificherà che soddisfi tutti i requisiti. In caso di approvazione, **un medico rilascerebbe una prescrizione, valida per tre mesi, per il farmaco letale.**Le persone possono assumere i farmaci a casa, in una casa di cura o in un centro sanitario, ha detto Macron.

Se le loro condizioni fisiche non consentono di farlo da soli, possono essere assistiti da una persona di loro scelta o da un medico o un infermiere. La proposta di legge passa ora al Parlamento francese per essere discussa.