"Abbiamo bisogno di supporto e armi dall'Occidente" ha detto il presidente ucraino Zelensky in occasione del 9° Forum economico di Delfi

Volodymyr Zelensky ha inviato ancora una volta un messaggio ai partner occidentali perché sostengano il suo Paese in modo ancora più incisivo nella guerra contro la Russia.

In un intervento al 9º Forum economico di Delfi, in Grecia, Zelensky ha rimarcato il fatto che Vladimir Putin sta diffondendo il terrore, con attacchi quotidiani, sia con missili che con bombe.

"Abbiamo bisogno di supporto e armi dall'Occidente" ha detto il presidente ucraino.

"Se avremo le armi, spezzeremo la spina dorsale a Putin"

"Una volta che avremo armi e misure politiche concrete da parte di tutti i nostri partner, spezzeremo la spina dorsale di Putin. Non ci servono cose straordinarie. Ci serve tutto ciò che i nostri partner hanno nelle loro scorte e nel loro arsenale - dice Zelensky - dobbiamo potenziare la difesa aerea, che è estremamente importante per noi. Abbiamo bisogno di pezzi di artiglieria e munizioni".

Ci serve un maggiore sostegno, dice Zelensky

Il presidente ucraino ha ringraziato i partner ma ha ribadito l'importanza di un maggiore sostegno: "In caso contrario, perderemo altro territorio. E - a seguire - perderemo il Paese. Capisco che non è facile. Ma quello che abbiamo ora non è sufficiente. Se vogliamo veramente prevalere su Putin, se nessuno vuole che Putin trascini il mondo nella terza guerra mondiale".

Sulla possibilità di cedere territori, come parte di un accordo di pace, Zelensky ha detto che l'Ucraina è pronta a partecipare a un'ampia conferenza, per ascoltare le proposte degli alleati su come intendono la fine della guerra.