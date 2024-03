La Slovacchia al voto per scegliere un nuovo presidente

Si tengono oggi, sabato 23 marzo, le elezioni presidenziali in Slovacchia. Nove i candidati: con ogni probabilità si andrà al ballottaggio

I cittadini della Slovacchia sono chiamati alle urne per scegliere il loro prossimo presidente. Che sarà senz'altro nuovo, poiché l'attuale capo di Stato Zuzana Čaputová - prima donna a ricoprire tale carica nel Paese europeo - ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato.

Pellegrini e Korčok i due favoriti per il ballottaggio

Il favorito, secondo i sondaggi, è Peter Pellegrini, esponente vicino al primo ministro populista Robert Fico, nonché leader del partito Hlas (Voce), che si è piazzato al terzo posto alle elezioni legislative che si sono tenute lo scorso 30 settembre. A contendergli la vittoria è Ivan Korčok, ex ministro degli Esteri, che può vantare una lunga carriera diplomatica. Le sue posizioni sono apertamente filo-occidentali.

Assieme a Pellegrini e Korčok, gli elettori potranno scegliere, in questo primo turno delle elezioni presidenziali, anche tra altri sette candidati. Se nessuno di loro dovesse ottenere la maggioranza assoluta, cosa che appare molto probabile, i due che risulteranno i più votati si ripresenteranno di fronte agli elettori il 6 aprile, quando si terrà il ballottaggio.

Seggi aperti fino alle 21 in Slovacchia, risultati attesi per domenica

I seggi in Slovacchia chiuderanno alle 21, ma per conoscere i risultati occorrerà attendere la giornata di domenica.

Benché importante come segnale per gli equilibri politici interni, nella Nazione europea il ruolo del presidente è per lo più di rappresentanza. Si tratta della sesta elezione dall'anno in cui la Slovacchia ottenne l'indipendenza, il 1993, con la separazione dalla Repubblica Ceca.