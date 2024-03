La Slovacchia aveva inizialmente previsto l'abbandono del carbone per il 2030, ma ora ha accelerato a metà del 2024.

Questa settimana la Slovacchia ha interrotto la produzione della sua ultima centrale elettrica a carbone. L'energia elettrica proverrà ora quasi interamente da fonti nucleari e rinnovabili.

La centrale di Vojany, situata nel distretto di Michalovce, nella Slovacchia orientale, è stata inaugurata nel 1966.

Slovenské elektrárne, la società proprietaria dell'impianto, ha annunciato che tutta l'elettricità generata nel Paese dell'Europa orientale sarà priva di CO2 diretta a partire dal giugno 2024.

La Slovacchia aveva inizialmente programmato l'eliminazione del carbone per il 2030, ma ora l'ha anticipata alla metà del 2024, quando si unirà a Belgio, Austria, Svezia e Portogallo come Paese senza carbone.

La centrale a carbone di Vojany ha ancora due unità da 110 MW ciascuna e non produrrà più a partire da questa settimana. Entro la fine di giugno chiuderà completamente le attività.

L'operatore Slovenské elektrárne ha sperimentato inceneritori di rifiuti e biomassa, ma ha concluso che questo combustibile alternativo è inaffidabile e insufficiente.

La mancanza di combustibile alternativo è stata anche la causa della chiusura della centrale a carbone di Nováky alla fine dello scorso anno.

Vojany, che all'epoca della sua costruzione era la più grande centrale elettrica dell'ex Cecoslovacchia, è in difficoltà economica da diversi anni.

I proprietari affermano che ciò è dovuto al calo a lungo termine dei prezzi dell'elettricità e all'elevato costo dei permessi per la produzione di C02 e del carbone.

Secondo il quotidiano slovacco Dennikn, negli ultimi anni la centrale non ha prodotto quasi più elettricità.

Cosa succederà alle centrali a carbone chiuse?

Il proprietario di Vojany, Slovenské elektrárne, intende trasformare la centrale chiusa in soluzioni più sostenibili.

La società di servizi pubblici afferma che ripulirà la discarica in loco e il bacino di raccolta dei fanghi in modo che non rappresentino un rischio per l'ambiente.

L'azienda spera di adattare la centrale a usi ecologici, come un parco solare o l'accumulo di batterie.