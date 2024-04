Di euronews

Un sisma di magnitudo 4,7 è stato registrato nell'East coast degli Stati Uniti. Epicentro del terremoto localizzato in New Jersey ma la scossa è stata avvertita anche a New York City

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico statunitense, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.

Le autorità dell'aviazione americane bloccano temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Il sindaco di New York Eric Adams è stato informato sul terremoto che è stato avvertito a New York. Secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma "stiamo valutando l'impatto" del sisma, ha detto il portavoce di Adams, Fabien Levy.

Joe Biden è stato informato del terremoto a New York e in New Jersey e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Il consolato generale russo a New York ha temporaneamente evacuato i visitatori. Lo ha detto alla Tass il console generale russo a New York, Alexander Zakharov. "I visitatori sono stati temporaneamente evacuati", ha sottolineato, il diplomatico aggiungendo che finora non sono pervenute richieste da parte dei russi presenti in città in relazione al sisma.