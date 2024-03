Di Euronews

Il governo di Atene verso nuove strategie di azione per combattere i roghi: ora gli aerei saranno inviati immediatamente quando viene avvistato un incendio, senza attendere la richiesta delle unità a terra

In Grecia le autorità hanno annunciato un nuovo pacchetto di misure per prevenire e combattere più efficacemente gli incendi boschivi. Si sottolinea che i cambiamenti climatici hanno reso i roghi più frequenti e più distruttivi, per cui è necessario un cambiamento di strategia.

Atene incrementa i mezzi impegnati per domare le fiamme

Tra le altre misure in cantiere, verrà aumentato il numero delle unità di sorveglianza e di lotta agli incendi: da 6 unità specializzate in incendi boschivi a 16.

Soprattutto, la Grecia intende incrementare la propria flotta di aerei, acquistandone almeno sette entro il 2030.

Cambieranno anche le strategie di azione: ora gli aerei saranno inviati immediatamente quando viene avvistato un incendio, senza attendere la richiesta delle unità a terra. Questo è in particolare il motivo per cui sono necessari nuovi velivoli: normalmente, i vicini Paesi dell'Ue possono affittarne a sufficienza, ma le trattative richiedono tempo prezioso.