Le ossa sono state rinvenute da un uomo sabato scorso nei pressi del villaggio da dove era scomparso il piccolo, nelle Alpi dell'Alta Provenza. Ancora ignote le cause della morte

Le autorità francesi hanno confermato il ritrovamento dei resti del piccolo Émile Soleil nella zona in cui era scomparso nel luglio dello scorso anno. Secondo i media, le ossa, tra cui il cranio, sono state scoperte da un uomo nei pressi di Le Vernet, nelle Alpi dell'Alta Provenza, sabato scorso.

I rappresentanti della Gendarmeria non hanno fornito alcun dettaglio, poiché le indagini sono ancora in corso. Non escludono comunque alcuna ipotesi sull'accaduto.

Émile, due anni e mezzo, era scomparso nel luglio 2023 mentre si trovava dai nonni nel piccolo villaggio alpino di Le Vernet. Per una settimana era andata avanti un'imponente operazione di ricerca, che però non aveva rinvenuto alcuna traccia del bambino.