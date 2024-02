Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Forze armate della Polonia - Diritti d'autore Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Di Euronews

La Polonia ha firmato la settimana scorsa l'accordo per lo Schengen militare insieme a Paesi Bassi e Germania, per facilitare la mobilità delle truppe tra i Paesi. L'iniziativa è anche una fonte di supporto per l'Ucraina dato che gli aiuti ora potrebbero arrivare grazie ai corridoi militari