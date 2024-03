Di Euronews

Si attendono nuovi colloqui tra le delegazioni di Israele e Hamas nella capitale dell'Egitto. Secondo Hamas più di 400 persone sono morte durante l'assedio dell'ospedale a Gaza City. Quattro arresti durante la manifestazione per il cessate il fuoco a Londra

I colloqui di tregua tra Israele e gli intermediari di Hamas dovrebbero riprendere oggi, domenica 31 marzo al Cairo, come è stato confermato dai media egiziani, che riportano fonti non citate dei servizi di sicurezza egiziani. La delegazione israeliana è pronta a partire e, secondo i media israeliani, i capi del Mossad (servizio di intelligence) e dello Shin Bet (alias Shabak, servizio di sicurezza) sono pronti a partecipare ai colloqui se necessario. La delegazione israeliana si aspetta che i mediatori - Egitto, Qatar e Stati Uniti - possano offrire un nuovo compromesso sull'accordo con gli ostaggi.

Nel frattempo, sabato il Cairo ha ospitato i ministri degli Esteri di Francia e Giordania, che hanno discusso la situazione e messo in guardia Israele dall'intraprendere un'operazione di terra a Rafah, sottolineando l'importanza di fornire aiuti ai palestinesi di Gaza.

Hamas: "Oltre 400 morti durante l'assedio dell'ospedale al-Shifa"

Secondo i media gestiti da Hamas l'esercito israeliano ha ucciso più di 400 palestinesi durante i 13 giorni d'assedio all'ospedale al-Shifa, a Gaza City e più di mille abitazioni sono state distrutte o danneggiate nelle vicinanze. Intanto, un nuovo convoglio di aiuti, composto da tre navi e una chiatta, è partito sabato da Cipro, per seguire la rotta aperta dalla Commissione europea e dagli sponsor internazionali. Il convoglio assemblato da Open Arms e World Central Kitchen trasporta 400 tonnellate di cibo. Open Arms sostiene che sono sufficienti per più di un milione di pasti individuali. La chiatta trasporta datteri, forniti dai Paesi del Golfo. I datteri sono una parte importante dei pasti tradizionali del Ramadan. Il convoglio dovrebbe raggiungere Gaza martedì.

Proteste in Israele e a Londra: 4 arresti nella capitale britannica

In Israele, il sabato è già il giorno tradizionale per le proteste di massa contro il governo, e questo sabato si sono concluse con scontri con la polizia: almeno 16 persone sono state arrestate per aver tentato di bloccare le strade principali. Manifestazione anche a Londra per il cessate il fuoco immediato nella Striscia: più di duecentomila i partecipanti. Alla dimostrazione, l'undicesima dall'inizio del conflitto a Gaza, ha partecipato anche il leader del partito laburista Jeremy Corbyn che ha criticato il governo britannico ma anche gli Stati Uniti per il commercio di armi con Israele.

La manifestazione è stata organizzata in occasione della Giornata della Terra che commemora gli eventi del 30 marzo 1976. Secondo il Guardian la Polizia metropolitana ha arrestato un uomo per sospetto reato di terrorismo in relazione all'invito a sostenere un'organizzazione proscritta, un altro per sospetto reato di ordine pubblico aggravato da motivi razziali e altri due per sospetto reato di molestie e provocato allarme