La Commissione europea ha erogato i primi 4,5 miliardi di euro nel nuovo Fondo per l'Ucraina, mentre ha proposto di utilizzare i profitti generati dagli asset russi congelati per acquistare armi per Kiev. Droni ucraini cercano di attaccare la base aerea di Engels e la centrale nucleare di Kursk

La Commissione europea ha erogato i primi 4,5 miliardi di euro nell'ambito del nuovo Fondo per l'Ucraina dell'Unione europea "per soddisfare le esigenze più urgenti", ha annunciato mercoledì la presidente Ursula von der Leyen.

La Commissione ha anche ufficialmente proposto di utilizzare i profitti generati dagli asset della banca centrale russa congelati in Europa, stimati in 2,5/3 miliardi di euro all'anno, per acquistare armi per l'Ucraina.

Il report delle Nazioni Unite: la Russia commette "diffuse violazioni" dei diritti umani

La Russia ha torturato e detenuto arbitrariamente persone nell'Ucraina occupata, creando un "clima di paura" e reprimendo l'identità ucraina, ha dichiarato mercoledì un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani che si basa su oltre 2.300 interviste.

Il rapporto dell'Onu accusa Mosca di "commettere diffuse violazioni" delle leggi sui diritti umani. L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato in un comunicato collegato al rapporto che "le azioni della Federazione russa" hanno provocato "conseguenze profonde e durature per l'intera società ucraina".

Un attacco russo su Kharkiv uccide tre persone

Sia Mosca che Kiev hanno dichiarato di aver respinto numerosi attacchi aerei nella tarda serata di martedì e nelle prime ore di mercoledì, mentre l'intensificarsi dei bombardamenti sulle regioni di confine ha costretto all'evacuazione dei civili da entrambe le parti.

Mercoledì un attacco russo nella città settentrionale ucraina di Kharkiv ha colpito un edificio di otto piani e una fabbrica, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre cinque. L'attacco ha anche provocato un incendio di oltre mille metri quadrati.

Le evacuazioni nella regione di Belgorod, sotto attacco

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato 13 razzi ucraini sulla regione di confine di Belgorod intorno alla metà della mattinata di mercoledì.Tre persone sono state uccise e almeno altre quattro sono rimaste ferite.

Mercoledì le autorità hanno dichiarato che estenderanno il periodo di chiusura di scuole e istituti superiori nell'ambito del piano di evacuazione che prevede il trasferimento di circa novemila minori dalla regione. Il governatore della regione ha annunciato che1.200 bambini saranno evacuati il 22 marzo.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno l****iberato dagli incursori filoucraini il villaggio di Kozinka, nella regione di Belgorod, occupato negli ultimi giorni.

Nella notte droni ucraini hanno attaccato la base aerea di Engels, a circa 817 chilometri a est dal confine con l'Ucraina.Almeno quattro esplosioni sono state udite da testimoni locali. Il governatore della regione di Saratov, dove si trova la base aerea, che ospita bombardieri strategici, ha affermato che "cinque veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea". La base è stata già attaccata più volte.

Il canale telegram del giornale online russo Mash riferisce che le forze armate ucraine hanno cercato di attaccare la centrale nucleare di Kursk a Kurchatov. Per farlo hanno utilizzato almeno cinque droni e un missile S-200: i detriti dei droni abbattuti hanno danneggiato la sottostazione Vysokaya, che fornisce elettricità ad almeno sette strade di Kursk.