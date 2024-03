Banche e finanziarie hanno negato a Trump un prestito per pagare i 454 milioni di dollari di multa a cui è stato condannato a New York per frode. L'ormai candidato repubblicano alle presidenziali di novembre ne ha appena chiesti 90 per risarcire una donna che lo ha accusato di stupro

Donald Trump rischia di non potere pagare la multa da 454 milioni di dollari che gli è stata comminata a febbraio da un giudice di New York per avere aumentato fittiziamente il valore del proprio patrimonio, il che configura una frode per investitori e istituti di credito.

Secondo i suoi avvocati, trenta diverse finanziarie gli hanno negato dei prestiti, costringendo l'ex presidente a un'altra corsa contro il tempo. Non solo quella per tornare alla Casa Bianca nelle elezioni di novembre, o per il rinvio dei quattro processi indetti contro di lui, ma anche per onorare questa sentenza entro il 25 marzo pena il sequestro del suo patrimonio immobiliare.

Trump non può pagare multe e risarcimenti a cui è condannato

Trump, 77 anni, ha fatto appello e chiesto di potere pagare nel frattempo circa 100 milioni di dollari. Secondo esperti citati da media americani, è difficile che l'imprenditore possa ottenere prestiti maggiori dal momento che le garanzie richieste dalle finanziarie sono in contanti o in titoli, non in immobili.

L'ormai candidato repubblicano alla prossime presidenziali, dopo una serie di vittorie alle primarie, ha di recente presto in prestito gli 83,3 milioni di dollari per il risarcimento dovuto in un causa di diffamazione a E. Jean Carroll. Trump aveva definito la scittrice, che lo aveva accusato di strupro, una bugiarda.