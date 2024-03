Di euronews

Lo spoglio dei voti che volge al termine sancisce la vittoria schiacciante di Trump al Super tuesday. Tredici stati all'ex presidente, uno a Haley. Le primarie democratiche confermano Biden

Il Super Tuesday ha quasi messo la parola fine sulle primarie statunitensi, evidenziando le vittorie nette di Donald Trump nelle file repubblicane e di Joe Biden tra i democratici.

Secondo le proiezioni della Cbs, Donald Trump ha già trionfato in ben 13 Stati dei 15 in palio nelle primarie repubblicane questo martedì: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virginia. Un successo che consolida la certezza della sua nomina come candidato repubblicano alle presidenziali di novembre.

Nikki Haley ha conquistato il Vermont, ostacolando così lo "strike" di Trump. Il Vermont rappresenta il secondo successo della candidata repubblicana dopo quello nel distretto della capitale Washington D. C., segnalando la sua capacità di attirare elettori moderati o indipendenti.

Troppo presto per avere una proiezione affidabile in Utah, dove Trump è avanti. Attesa anche per i risultati del voto nel territorio delle Samoa statunitensi.

Joe Biden stravince il Super Tuesday democratico

Passando sul fronte democratico Joe Biden ha ottenuto una serie di vittorie, conquistando la nomination in Iowa, dove si votava per corrispondenza, e in tutti i 14 Stati in cui si è votato martedì. Tra questi, figurano Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia.

Entrambi i candidati, Trump e Biden, consolidano le proprie posizioni, assicurandosi una considerevole fetta dei delegati in palio, che rappresentano circa un terzo di quelli complessivi. I due leader si aggiudicano anche gli Stati che offrono il bottino di delegati più ricco, ottenendo consensi particolarmente significativi in California e Texas, gli Stati più popolosi degli Usa.

Il victory speech di Trump dopo il Super tuesday

Nel suo victory speech a Mar-a-Lago, Donald Trump ha esultato per il risultato dichiarando: "Abbiamo fatto una cosa che nessuno aveva fatto prima nella storia". Ha poi accusato Biden di essere "il peggior presidente di sempre" e ha invocato un rapido ritorno all'unità del Partito Repubblicano.

In risposta alle affermazioni di Trump, Biden ha rilasciato una dichiarazione attraverso la sua campagna: "Trump è determinato a distruggere la nostra democrazia". Il presidente ha criticato il tycoon per la sua politica fiscale e il suo atteggiamento verso le libertà fondamentali.

L'incognita Nikki Haley

Nikki Haley ha replicato indirettamente alle richieste di unità del Partito Repubblicano, affermando che "l'unità non si raggiunge dicendo semplicemente 'siamo uniti'". Ricordando che resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump, la candidata ha ricordato che "affrontare queste preoccupazioni renderà il partito e l'America migliori".

Ora dovrà decidere se continuare o meno la gara, anche se conquistare la nomination sembra ormai impossibile. Dopo il Super tuesday Haley sa di poter contare su un patrimonio di voti che varia mediamente intorno al 20 per cento (anche nello stato in bilico del North Carolina), superando il 30 per cento in Virginia, Colorado, Minnesota, e sfiorando il 40 per cento in alcuni Stati, come in Massachusetts. Quanto basta per far perdere Trump il 5 novembre.