Kiev ha attaccato diverse regioni della Russia colpendo un deposito di petrolio e una raffineria di Lukoil, Mosca ha intercettato 25 droni. Intanto il cardinale Pietro Parolin ha chiarito le parole del Papa sul conflitto in Ucraina

L'Ucraina ha lanciato numerosi attacchi condroni contro la Russia nella notte tra lunedì e martedì. Colpite almeno sei regionitra cui quella di Mosca e di San Pietroburgo. I sistemi di difesa aerei russi hanno intercettato 25 droni diretti verso la capitale russa, Kursk e Belgorod.

Kiev colpisce un deposito di petrolio e una raffineria

Alcuni droni ucraini sono stati intercettati anche nelle regioni di Leningrado, Brjansk, Tula e Orel. Kiev è tuttavia riuscita a colpireun deposito di petrolio nella regione russa di Orel, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo.

A causa dell'impatto è divampato un vasto incendio in un'area di circa cento metri quadrati. Diciassette residenti sono stati evacuati da due edifici limitrofi.

Invece nella regione russa di Nizhnij Novgorod i droni si sono abbattuti su una raffineria di proprietà del gigante petrolifero Lukoil nella città di Kstovo, provocando un'esplosione in uno degli impianti di lavorazione. Il funzionamento dell'impianto è stato sospeso a causa dell'attacco e del successivo incendio ma non dovrebbero esserci vittime.

Prosegue la polemica sulle parole del Pa: Parolin chiarisce

"È ovvio che la creazione di condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura non spetta solo a una delle parti, bensì a entrambe, e la prima condizione mi pare sia proprio quella di mettere fine all'aggressione". Così in un'intervista al Corriere della Sera il cardinale e segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha spiegato le parole di Papa Francesco sulla guerra nell'intervista alla tv svizzera Rsi.

Parolin ha riferito che la Santa Sede continua a chiedere il cessate il fuoco, e a cessare il fuoco dovrebbero essere innanzitutto gli aggressori. "Trattandosi di decisioni che dipendono dalla volontà umana, rimane sempre la possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica", ha aggiunto il cardinale.

In molti hanno criticato il pontefice sostenendo che le sue parole fossero un invito a Kiev a issare la bandiera bianca e ad arrendersi. "È più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare. Oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali. La parola negoziare è coraggiosa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare", ha affermato Papa Francesco.

Una smentita era già arrivata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni che ha sottolineato come il Papa stesse parlando di tutti i conflitti e che i negoziati non equivalgono a una resa ma sono motivo di forza.