Arriva un'app per aiutare i bambini ad affrontare le conseguenze della guerra. Si chiama Magic Mitten e unisce gioco e narrazione aiutando i più giovani a rilassarsi e a riflettere su come gestire i brutti ricordi e le emozioni intense

Due anni fa è scoppiata la guerra in Ucraina che ha lasciato un segno indelebile su milioni di bambini, un'intera generazione. Ora un app potrebbe aiutarli attraverso il gioco a gestire le emozioni intense legate ai traumi del conflitto.

Al Ghaoui Hesna, corrispondente di guerra e scrittrice, si trovava a Berkeley, negli Stati Uniti, con la sua famiglia quando ha appreso la notizia dell'invasione russa. Ha raccontato di aver avuto subito l'idea di aiutare i bambini coinvolti nel conflitto raccontando loro una storia che li avrebbe aiutati a superare le loro paure.

Un'app a metà tra gioco e audiolibro

Ci sono voluti due anni per trasformare l'idea in realtà, con l'aiuto di uno psicologo norvegese, Solfrid Raknes, e della società Nagarro. L'applicazione mobile Magic Mitten, il Guanto Magico, sviluppa modi per affrontare i sentimenti di incertezza, perdita e i ricordi dolorosi. È stata inizialmente sviluppata in ucraino e in inglese.

"L'intero progetto di sviluppo è stato molto emozionante, molto più complicato e lungo di quanto pensassimo, perché non è facile trasformare un oggetto analogico in uno strumento digitale, un gioco comprensibile, non troppo complicato, che possa sopravvivere sui dispositivi più vecchi e coinvolgere davvero i bambini. Anche in una situazione di vita così difficile e traumatica", ha spiegato Hesna Al Ghaoui.

L'autrice di Magic Mitten, Al Ghaoui Hesna Picasa/

L'applicazione unisce il concetto di audiolibro ai giochi interattivi, aggiungendo alla lettura di una storia degli esercizi da fare per aiutare i bambini a superare i traumi. Può essere usata dai bambini in autonomia o insieme ai genitori, creando spazio per conversazioni significative che altrimenti non potrebbero verificarsi.

La favola sull'aiuto reciproco per imparare a riconoscere le emozioni

È basata su una favola originale ucraina che narra di un guanto smarrito nel bosco e dei vari personaggi che lo rendono la loro casa. La storia, che parla di aiuto reciproco, può essere ascoltata per sette giorni. Ogni giorno è accompagnato da esercizi per alleviare lo stress e per rafforzare il riconoscimento delle emozioni e la resilienza.

"Tutto ciò che è ritmico, ripetitivo, familiare: abbiamo cercato di includere esercizi di questo tipo. Abbiamo cercato di capire che tipo di attività potevamo includere per riportare il senso di controllo nella vita di un bambino", ha detto Hesna.

L'applicazione è in funzione dal secondo anniversario dello scoppio della guerra e i creatori stanno raccogliendo le lezioni apprese.