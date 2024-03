È passato poco più di un decennio da quando le app di incontri hanno conquistato gli schermi dei nostri telefoni, ma i segnali indicano che la maggior parte delle persone si sta stancando degli incontri digitali, cercando l'amore altrove

I film di Hollywood vorrebbero farci credere che l'innamoramento avviene negli ascensori, negli showroom dell'Ikea, in cima all'Empire State Building o a bordo di transatlantici condannati. Gli sguardi si incrociano e la vita si ferma mentre tutto si incastra all'improvviso al ritmo di una colonna sonora da urlo.

Mentre il mondo è davvero un pentolone ribollente di connessioni casuali, molte delle grandi storie d'amore di oggi sperano di iniziare umilmente attraverso lo schermo di un cellulare.

Un tempo un'intrigante novità, le app di incontri sono salite alla ribalta nei primi anni 2010, con due delle più popolari, Tinder e Bumble, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2014.

Tinder, one of the most popular dating apps where people swipe right on people they like. Canva

Chiariamolo: non ho mai usato un'app di incontri.

Avendo una relazione a lungo termine per tutta la durata dei miei vent'anni, ho osservato la loro ascesa in disparte, ascoltando le mie amiche che parlavano con entusiasmo di incontri e guardandole scorrere immagini di uomini con la stessa disinvoltura con cui contemplano i bollitori in un catalogo.

Era una cosa strana ma rinfrescante.

Quando mio padre ha incontrato la mia matrigna su Match.com, a metà degli anni Ottanta, ha mentito con faccia arrossita alla gente che si erano incontrati per caso a una conferenza di lavoro. Tutti gli stigmi del passato sono stati in gran parte cancellati dall'ubiquità delle app, la cui presenza è ormai un'aspettativa per i single.

In un'era digitale sempre più isolata, in cui usiamo i nostri telefoni per qualsiasi cosa, dalle operazioni bancarie all'ordinazione di hamburger, le app sono diventate il modo principale per incontrare potenziali partner. Relazioni costruite su raffiche di messaggi istantanei, note vocali sconclusionate e "mi piace".

Ma questo cambiamento della società nel modo in cui frequentiamo e vediamo le relazioni ha avuto un costo. Ormai gonfie di utenti e appesantite da cliché, le app hanno perso da tempo ogni senso di possibilità ludica. La speranza è stata sostituita da un obbligo infestato da disillusione e stanchezza.

Stanchi di Tinder, bruciati da Bumble

"Un flusso infinito e frustrante di chiacchiere, ghosting, scopatori, truffatori e poliamorosi annoiati che cercano di allargare la loro coppia o il loro gruppo", dice Ria Fend, attrice e graphic designer di 38 anni con sede a Londra, del suo tempo sulle app di incontri.

"L'illusione di una scelta infinita è disumanizzante ed è troppo facile che le persone non siano responsabili e ti trattino male".

Ria non è la sola a sentirsi esaurita. I meccanismi superficiali delle app di incontri, che appiattiscono la connessione a una serie di passaggi che inducono alla sonnolenza e a profili pieni di citazioni di cultura pop poco fantasiose, hanno perso la loro brillantezza.

E poi c'è l'elenco infinito di esperienze negative, dai bot ai truffatori, dal "ghosting" alle "situationship".

Le donne, in particolare, sono spesso oggetto di messaggi inappropriati: secondo uno studio di Pew Research del 2020, un terzo di esse viene chiamato con nomi offensivi o inseguito da uomini dopo aver detto di no. Questo ha portato alla creazione di gruppi su Facebook in cui le donne possono avvertire le altre di uomini che si sono comportati male.

Sembra che ci stiamo avvicinando pericolosamente a vivere una scena del film del 1987 Donne amazzoni sulla luna, in cui Rosanna Arquette stampa l'intera storia sentimentale e sessuale del suo appuntamento al buio: "In diciassette occasioni hai mentito alle donne, dicendo loro che ti piaceva molto il sushi e i film di Meryl Streep".

Non sorprende, quindi, che un numero crescente di utenti decida di passare il dito a sinistra e non usare più queste app. Uno studio del 2023 condotto dall'agenzia di stampa statunitense Axios e dalla società di ricerca Generation Lab ha rilevato che il 79% degli studenti universitari opta per i vecchi appuntamenti di persona.

Ria è d'accordo: "Di recente ho scelto di abbandonare le app e di frequentare nuovi gruppi di incontro e social per ampliare le connessioni organiche nella vita reale, nella speranza di trovare qualcuno di genuino che voglia anche una relazione".

Come molte piattaforme di social media, uno dei motivi principali per cui le app di incontri sono diventate così poco attraenti è il loro tentativo di monopolizzare il mercato essendo tutto per tutti in una volta sola, sacrificando l'esperienza dell'utente per un avido consumo di dati, fino a scoppiare.

Scrivendo per Wired, il giornalista Cory Doctorow ha coniato un termine per definire questo fenomeno: "enshittification". Sotto le lusinghe del capitalismo, gli hub digitali un tempo vivaci sono sempre destinati a diventare centri commerciali infestati da zombie, che gemono verso il collasso.

Dov'è l'amore?

In risposta, le persone non si limitano ad andare offline per trovare l'amore, ma si rivolgono anche ad applicazioni più semplici e specifiche, molte delle quali non sono affatto pensate per gli appuntamenti.

Prendiamo Duolingo, per esempio: un'app per le lingue in cui si viene incitati da un gufo verde fastidiosamente entusiasta a continuare a imparare. Non c'è nemmeno una funzione di messaggistica privata, eppure il Wall Street Journal ha recentemente riportato che le persone continuano a trovare l'amore su questo sito.

Quando ho contattato Duolingo per saperne di più su come questo fosse possibile, mi hanno raccontato la storia di una coppia di nome Rob e Amanda, che si sono conosciuti quando uno si è congratulato con l'altro per le loro strisce vincenti. Ora sono sposati.

Altre app per hobby utilizzate per il romanticismo sono Strava, un tracker per l'esercizio fisico, e Letterboxd, dedicata ai film, dove due amanti del cinema sono diventati virali nel 2021 dopo aver iniziato una relazione sulla base dell'amore condiviso per "Mank" di David Fincher.

Last December, we followed each other on @letterboxd after posting five-star reviews of Mank. Five months later after 900 miles apart, we finally met up. Thank you Letterboxd and David Fincher! pic.twitter.com/xOuPUuPAa4 — Ben Crew (@BenjaminCrew1) May 3, 2021

L'impostazione più solitaria di queste app basate sugli interessi rende queste storie di successo un'eccezione, ma il loro utilizzo in questo modo evidenzia un'enorme lacuna nel mercato.

C'è una chiara domanda di spazi più di nicchia, in cui i gruppi di persone sono più piccoli e gli interessi più genuini, guidati dalla creatività e dall'attività piuttosto che da CV senz'anima che sono tutto dire e niente fare.

Alcune start-up si stanno già avvicinando a quest'idea, come Turn Up, un'app di incontri basata sulla musica, in cui gli utenti presentano le loro band preferite invece della solita tiritera "su di me".

L'anno scorso è stata persino presentata a "Shark Tank" un'app di incontri dedicata agli amanti dei gatti, chiamata Tabby, ma il suo scarso successo ha fatto pensare che la gente non fosse "felina" (ecco perché non otterrò mai nessuna corrispondenza).

Qual è il futuro delle app di incontri?

Ex banchiere d'investimento, Shahzad Younas ha lanciato l'app di incontri per musulmani Muzz nel 2015 dopo aver notato la mancanza di opzioni decenti disponibili per la sua religione. Da allora è cresciuta fino a diventare la principale app di incontri per musulmani, raggiungendo oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo in 50 lingue.

Shahzad Younas, founder of 'Muzz' Muzz

Una parte importante del suo successo è dovuta al fatto che l'app non si vergogna di ciò che è, dice Younas, ma anche alle differenze culturali degli incontri tra musulmani.

"In generale, i musulmani non hanno appuntamenti, si sposano", spiega Younas a Euronews Cultura.

"Sulle app tradizionali, per la maggior parte, ci sono ovviamente persone che fanno sul serio, ma anche molte persone che sono felici di uscire, di rimorchiare, cose del genere. E questo è il tipo di cultura delle app. Mentre per noi è l'esatto contrario".

L'app ha un approccio molto specifico nell'abbinare le persone, chiedendo loro direttamente quanto spesso pregano, quanto sono religiosi e quando vogliono sposarsi.

La sua demografia in gran parte europea, con il Regno Unito e la Francia che costituiscono il suo pubblico più numeroso, significa anche che gli utenti sono più disposti a viaggiare rispetto alla natura iper-locale di Tinder e co.

"Ci sono molte persone, utenti dell'app, che non hanno un filtro di distanza o di Paese. Sono contenti di viaggiare e di poter scambiare persone in Paesi diversi all'interno dell'Europa", dice Younas.

Con le azioni di Match Group (proprietaria di Tinder, Hinge, Match.com e altre) in calo del 40% nell'ultimo anno, il successo di applicazioni come Muzz suggerisce che il futuro delle app di incontri risiede in un approccio più mirato che favorisca la schiettezza e incoraggi una comunicazione non giocosa.

Looking for love at first swipe. Canva

"Per me, questo è il vero modo di guardare a questo mercato. Come si fa a rendere questa esperienza più naturale? Perché mi chiedo: tra dieci o cinque anni, la gente continuerà a fare swipe? Non lo so. Non so se sia il modo migliore. C'è sicuramente un elemento di stanchezza", dice Younas, che sta cercando di rendere gli appuntamenti online meno forzati.

"Spesso si dice che Instagram è la più grande app di incontri del mondo, perché le persone guardano i contenuti, entrano nei DM e conoscono le persone in questo modo, che credo sia un modo più naturale rispetto a quello di scambiare letteralmente le persone. Quindi, una cosa che stiamo cercando di capire è come possiamo costruire una comunità al di là di una comunità che cerca solo di uscire e sposarsi?".

È interessante notare che Younas ha anche scoperto che la funzione di videochiamata e di chiamata vocale gratuita ha aiutato le persone a trovare incontri di successo filtrando tutte le chiacchiere stagnanti e arrivando direttamente a chi fa sul serio. Oltre la metà delle chiamate su Muzz sono iniziate da donne.

"Molte donne non vogliono dare il loro numero di telefono, quindi possono essere sicure sull'app e fare una chiamata. E se non sono interessate, bene. Con una chiamata vocale o una videochiamata ci si fa un'idea più precisa di una persona, che è quasi il primo passo prima di un incontro di persona".

Sebbene il futuro delle app di incontri rimanga incerto, siamo a un punto di svolta in cui la maggior parte delle esigenze delle persone non viene soddisfatta, portando la maggior parte di esse a un ciclo demoralizzante di cancellazione, reinstallazione, cancellazione.

"È solo un grande sforzo. Si impiega molto tempo solo per mettere a posto una data. È come un lavoro a tempo pieno", mi dice un amico.

Ma siamo anche una specie irrimediabilmente romantica e, finché la speranza rimane, continueremo a scorrere, superando tutte le foto di gruppo sorridenti e le pose ironiche, aggrappandoci alla possibilità di entrare in contatto con quella persona speciale. Non è "Insonnia d'amore", ma almeno il nostro destino sarà migliore di quello del Titanic.

Personalmente, tornerò a Duolingo. Que Será, Será.