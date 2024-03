Allerta arancione nei dipartimenti di Pas-de-Calais, Gironda e Charente-Maritime. Il fiume Charente, nella Nuova Aquitania, continua a salire. Venerdì potrebbe raggiungere un picco di 5,85 metri: duecento case a rischio allagamento a Saintes

La città francese di Saintes, nel dipartimento della Charente Marittima, nella regione occidentale della Nuova Aquitania, è stata colpita da gravi inondazioni per la terza volta in soli sei mesi.

L'intero dipartimento è ora in allerta arancione, come il dipartimento adiacente della Gironda e il dipartimento dell'Alta Francia di Pas-de-Calais.

Il livello della Charente continua a salire, tanto che potrebbe superare il livello dello scorso novembre. Si prevede che il livello dell'acqua con il picco della piena raggiunga i 5,85 metri questo venerdì. Duecento case sono a rischio allagamento. L'ultima volta, tre mesi fa, erano state coinvolte almeno duemila abitazioni.

Alcuni residenti sono stati costretti a trasferirsi. Altri si armano di pazienza e cercano soluzioni temporanee per minimizzare i danni, oscillando tra angoscia e stanchezza. Intanto il sindaco cerca soluzioni.

"In questa strada probabilmente dovremo comprare delle case solo per abbatterle e facilitare il deflusso dell'acqua. Forse, a monte, dovremo costruire dei bacini, non so... Ovviamente dovremo costruire delle barriere, cercheremo di trovare dei sistemi efficaci", ha dichiarato il primo cittadino Bruno Dapront.