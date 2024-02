Miss Germania 2024 è una ragazza di origine iraniana

Di Euronews

Apameh Schoenaer, un'architetta di 39 anni di Berlino, è Miss Germania 2024.

Apameh Schoenaer, 39 anni, berlinese, è Miss Germania 2024. La donna, architetta e madre di due bambini, ha vinto il premio di 25.000 euro messo in palio dal concorso.

La neoeletta Miss Germania 2024 ha annunciato il suo impegno a favore dei diritti delle donne, in particolare in Iran, suo Paese di origine. Apameh Schoenaer ha dichiarato che il suo obiettivo è "aiutare le giovani donne a realizzare i loro sogni" e allo stesso tempo ha invitato le donne immigrate in Germania a integrarsi nella società ospitante, pur preservando la loro cultura: "Celebro sempre il Natale e il capodanno iraniano", ha spiegato.

Siamo andati a vivere in Germania in modo che io e mia sorella potessimo vivere in libertà. Non è stato un percorso facile. Apameh Schoenaer Miss Germania 2024

Apameh Schoenaer, molto impegnata per i diritti delle donne e fondatrice di una rete di sostegno per le donne oppresse, dopo aver ricevuto il premio ha sottolineato che intende sfruttare questa opportunità per sostenere la causa femminile, per mostrare “la forza incrollabile che risiede dentro ognuno di noi”.

La donna, nata a Teheran e fuggita dall'Iran con la sua famiglia all'età di 6 anni, ha sintetizzato così la sua storia: "Siamo andati a vivere in Germania in modo che io e mia sorella potessimo vivere in libertà. Non è stato un percorso facile."

Una giuria composta da sei persone, tra cui Vivian Wolfe (scrittrice) e Sharon Batiste (attrice), era incaricata di scegliere la ragazza dell'anno. Secondo gli organizzatori, ben 15mila donnehanno chiesto di partecipare a questo concorso.

**Il concorso Miss Germania, originariamente organizzato come concorso di bellezza, è stato radicalmente modificato dal 2019 e il suo regolamento è stato rivisto.**Le vincitrici di questi concorsi non vengono più giudicati in base al loro aspetto, ma in base alla loro personalità, impegno individuale, creatività o storia di vita unica.

Tra i partecipanti c'era, per esempio, Tamara Schwab dalla Baviera, che da due anni e mezzo vive con un cuore donatole grazie a un trapianto. Kristina Medrjewski di Dinslaken, un'altra partecipante al concorso, ha una rara malattia autoimmune e deve utilizzare una sedia a rotelle per spostarsi.

"Sicuramente è positivo che la competizione sia cambiata così tanto", ha dichiarato Lisa Pauss, ministro della Famiglia tedesca dei Verdi, in un videomessaggio. "Oggi, invece di un’immagine riduttiva delle donne, vediamo una vera visione della vita delle persone”.

Tra le modifiche apportate al concorso Miss Germania c'è anche la rimozione del limite di età, che prima vietava alle donne di più di 39 anni di partecipare. Alla vincitrice, inoltre, non viene più data una corona e il suo vestito è decorato solo con un nastro.