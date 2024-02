Di Euronews

Piazza San Marco a Venezia si è di nuovo allagata a causa della pioggia portata dal maltempo. I turisti si sono messi in coda sulle passerelle. Il Mose tuttavia non si attiva, previsto picco di 95 cm

Con il maltempo a Venezia è tornata anche l'acqua alta. Questo martedì a causa della pioggia la celebre piazza San Marco si è di nuovo allagata e i turisti in visita al Palazzo Ducale sono stati costretti a mettersi in coda sulle passerelle.

Si prevede un picco di 95 centimetri per cui non è prevista l'attivazione del Mose, il sistema di barriere anti marea progettato per proteggere la città dalle inondazioni.

Il meccanismo si attiva solo per le maree che si prevede raggiungano i 130 centimetri o più.