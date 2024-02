Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Un carro di carnevale raffigura un pagliaccio che smaschera Adolf Hitler come politico dell'Afd durante la tradizionale sfilata di carnevale a Dusseldorf, 12 febbraio 2024 - Diritti d'autore Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per celebrare la fine del mese di Carnevale. In Portogallo molti hanno sfidato il maltempo, mentre altre sfilate sono state posticipate. La Germania si distingue per la sua satira politica, Venezia per l'eleganza e la ricercatezza delle maschere