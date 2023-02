Migranti: decine di morti sulla spiaggia di Cutro, anche un neonato

Ennesima tragedia sulle coste italiane. Decine di migranti sono morti in mare al largo di Cutro, nel crotonese. L'imbarcazione non ha retto il mare mosso e si è spezzata. I cadaveri sono stati trovati stamattina (domenica 26 febbraio) sulla spiaggia in località "Steccato".

Tra di loro, numerosi bambini (anche un neonato) e molte donne.

I circa 80 superstiti trovati sulla spiaggia hanno raccontato ai soccorritori che sul peschereccio su cui viaggiavano, che si è spezzato in due a causa del mare molto mosso, erano almeno in 200-250, altri superstiti dicono 180. In ogni caso si temono almeno 100 vittime.

La Guardia costiera comunica che 43 cadaveri sono stati recuperati, ma il bilancio rischia di aggravarsi.

Cutro, 26 febbraio 2023. Giuseppe Pipita/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

I superstiti sono stati soccorsi e rifocillati dal personale del 118 e della Croce Rossa. 21 di loro sono stati portati nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone, mentre gli altri sono ancora sul posto in attesa di essere trasferiti al "Cara" (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Isola Capo Rizzuto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

L’imbarcazione, partita dalla Turchia - su cui viaggiavano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan - sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato, a poche decine di metri dalla riva.

Un ammasso di legni sballottati dalle onde contro la riva: è tutto quello che resta del barcone.

"La Calabria è in lutto per questa immane tragedia.

Cosa ha fatto l'Unione europea in tutti questi anni?

Dov'è l'Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità?

Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d'origine dei migranti?". Roberto Occhiuto Presidente della Regione Calabria

I sopravvissuti. (Cutro, 26.2.2023) Giuseppe Pipita/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Piantedosi: "Una tragedia immane"

"Il naufragio avvenuto in Calabria è una "tragedia immane" che "mi addolora profondamente e ci impone, innanzitutto, il profondo cordoglio per le vite umane spezzate".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, sottolineando che "è fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze" dei migranti.