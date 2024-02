Zelensky: "Dall'inizio della guerra morti 31mila soldati ucraini"

Di Euronews

Per la prima volta il presidente ucraino ha riferito il numero dei militari morti durante il conflitto con la Russia. Zelensky non ha detto però quanti sono dispersi o feriti

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, 31mila soldati ucraini sono stati uccisi in azione. Lo ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica all'incontro "Ucraina. Anno 2024" a Kiev.

"31mila militari ucraini sono stati uccisi in questa guerra. Non 300mila, non 150mila, non qualsiasi cosa Putin e la sua cerchia ingannevole abbiano detto mentendo. Ma comunque, ognuna di queste perdite è un grande sacrificio per noi", ha detto Zelensky.

Il leader ucraino ha detto che non avrebbe rivelato il numero di truppe ferite o disperse. È la prima volta che Kiev conferma il numero delle sue perdite dall'inizio della guerra.

Quanti soldati sono morti nella guerra tra Russia e Ucraina

Un rapporto declassificato dell'intelligence statunitense, pubblicato a dicembre, menzionava 315mila soldati feriti o uccisi tra i russi. Secondoil New York Times, ad agosto 2023 i soldati ucraini morti erano 70mila, tra i 100 e i 120mila i feriti, in base a stime di funzionari americani. Le stesse fonti distinguevano le perdite russe in 120mila militari deceduti e 170-180mila feriti.