Grecia, protesta degli agricoltori ad Atene: almeno duecento trattori

Agricoltori protestano ad Atene - Diritti d'autore Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

In Grecia gli agricoltori si sono diretti ad Atene per chiedere al governo di aiutarli economicamente. Circa 200 trattori si sono posizionati davanti al parlamento al grido di "senza di noi non si mangia". I manifestanti hanno simbolicamente portato con loro bare e ghirlande funebri