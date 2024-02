Polonia: le contadine si uniscono alla protesta degli agricoltori

Di Euronews

Proseguono le manifestazioni degli agricoltori polacchi al confine con l'Ucraina. Sabato le contadine sono scese in strada per difendere i loro prodotti

Più di duemila camion sono in coda per lo sdoganamento al confine tra Polonia e Ucraina. La situazione è legata alle proteste degli agricoltori che hanno bloccato le strade di accesso ai valichi di frontiera con l'Ucraina, perché sostengono che il basso prezzo del grano ucraino sta mettendo a repentaglio il settore nel Paese. Alla protesta si sono unite sabato anche alcune contadine

Le contadine polacche scendono in piazza

A Elblag, con lo slogan "Le donne rurali fanno muro per il cibo polacco", le contanine hanno condotto una campagna informativa. Scese in strada, le donne hanno distribuito i prodotti delle loro aziende agricole, come formaggi, salumi, salsicce, miele, latte, panini e persino torte. L'obiettivo è di attirare l'attenzione sul fatto che i prodotti polacchi possono essere acquistati consapevolmente. "Tutto preparato con prodotti di altissima qualità. Vogliamo mostrare alle persone che possono scegliere tra ciò che non è nostro e ciò che è nostro", hanno detto le dimostranti.

Le manifestazioni degli agricoltori in Polonia

Le proteste sono riprese dopo una breve pausa a gennaio, dopo i primi colloqui tra il governo di Donald Tusk e i rappresentanti degli agricoltori. A Medyka, il tempo di attesa al confine è di 300 ore. A Korczowa è di 48 ore, mentre a Krościenko gli automobilisti devono affrontare un'attesa di 20 ore. Anche i valichi nel Voivodato di Lublino, nella vicina Podkarpackie, sono intasati. A Hrebenne il tempo di attesa è di 120 ore, a Dorohusk di 236 ore.