Polonia, nuove proteste degli agricoltori al confine con l'Ucraina

Di Euronews

In Polonia gli agricoltori hanno ricominciato a protestare bloccando il traffico ai valichi di frontiera con l'Ucraina. Il prezzo del grano ucraino è troppo basso e sta mettendo in ginocchio il settore. Raggiunto un accordo con i manifestanti per una pausa ai blocchi stradali