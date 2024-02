Di Euronews

Al Super Bowl vincono i Kansas City Chiefs contro I San Francisco 49ers ma tutti gli occhi sono puntati su Taylor Swift. La popstar è corsa a Las Vegas per guardare giocare la sua nuova fiamma, Travis Kelce. Ha poi celebrato entusiasta la vittoria

I riflettori sono stati tutti puntati su Taylor Swift durante l'ultimo Super Bowl. La cantante statunitense ha abbracciato il fidanzato Travis Kelce sul campo dell'Allegiant Stadium dopo che i Kansas City Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers25 a 22. Lei e Kelce hanno iniziato a frequentarsi poco prima dell'inizio della stagione.

Le celebrità presenti al Super Bowl

Si tratta della quarta vittoria per la squadra, la terza consecutiva in cinque anni. I Chiefs hanno segnato il touchdown vincente nei tempi supplementari, grazie a una ricezione chiave di Kelce per un primo down.

Tante le celebrità presenti oltre a Swift, come l'attrice Blake Lively, la cantante Lana del Rey, Usher e Alicia Keys.

Si conclude un periodo epico per la Swift, che una settimana prima ha vinto l'album dell'anno per la quarta volta ai Grammy, dove ha anche annunciato un nuovo album in uscita ad aprile, prima di partire per il Giappone per una serie di concerti.

La Swift ha volato su un aereo privato, attraversando nove fusi orari e la linea di demarcazione internazionale, dall'ultimo dei quattro spettacoli al Tokyo Dome per arrivare circa due ore prima del calcio d'inizio. Il cambio di orario le ha permesso di atterrare a Los Angeles e di fare l'ultimo salto a Las Vegas.

Dopo aver volato per mezzo mondo per andare alla partita, ha attraversato i controlli di sicurezza per entrare nello stadio insieme a Lively, Ice Spice e sua madre, Andrea Swift. La popstar ha anche vinto quella che sembrava essere una gara di bevute di birra, alzando il suo bicchiere tra il boato di apprezzamento dei fan.

La storia tra Swift e Kelce

La Swift ha iniziato a frequentare Kelce dopo che lui, nel suo podcast "New Heights", aveva detto di aver tentato, senza riuscirci, di regalarle un braccialetto dell'amicizia durante la sua esibizione all'Arrowhead Stadium. Kelce l'ha quindi invitata a vederlo esibirsi in casa dei Chiefs e lei si è presentata a sorpresa alla partita della seconda settimana contro Chicago.

La Swift è diventata presto un'assidua frequentatrice delle partite, sia in casa che in trasferta, sedendosi spesso con Brittany Mahomes, moglie del quarterback di Kansas City Patrick Mahomes. Occasionalmente la Swift ha portato con sé alcuni amici, tra cui Lively e suo marito Ryan Reynolds.

"Avere Taylor come nuova fan dei Chiefs è davvero unico", ha detto il proprietario dei Chiefs Clark Hunt durante la settimana del Super Bowl. "Non faccio mai un'intervista senza che qualcuno mi chieda di lei. Penso che molti giocatori e allenatori della squadra siano nella stessa barca. La cosa più importante è che siamo felici per loro due che si siano trovati e che abbiano un rapporto così speciale".