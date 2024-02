Di Euronews

Dichiarata una giornata di lutto a Kharkiv dopo che un attacco aereo russo ha provocato la morte di sette persone. A Mosca, in Russia, continua la protesta delle mogli dei soldati che chiedono il loro ritorno, ma sono sotto osservazione da parte delle autorità

La città ucraina di Kharkiv ha dichiarato per la giornata di domenica 11 febbraio il giorno di lutto per le vittime dell'attacco aereo russo che ha causato almeno sette vittime, di cui tre bambini, di età compresa tra i sei mesi e i sette anni. Un altro ferito è ricoverato in ospedale con gravi ustioni. I droni russi di fabbricazione iraniana "Shahed", lanciati nella notte tra venerdì e sabato, hanno colpito un deposito petrolifero locale, irrorando gli edifici vicini con carburante in fiamme. Secondo le autorità locali, sono bruciati 15 edifici residenziali.

Nuove esplosioni a Dnipro e Mykolaiv

Nelle prime ore di domenica sono state segnalate esplosioni nelle città di Dnipro e Mykolaiv. Più tardi, sabato, il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video del ministro Sergei Shoigu in visita a un impianto di produzione di droni nella regione di Udmurtia, dove ha ispezionato nuovi modelli di droni. Secondo i militari russi, questa impresa ha aumentato la produzione di UAV del 60 per cento dall'inizio della guerra.

La manifestazioni delle mogli a Mosca

Nel frattempo a Mosca, sabato, le mogli dei soldati si sono riunite per portare fiori al Tumulo del Milite Ignoto, vicino al Cremlino, per chiedere il ritorno dei loro mariti e la cessazione dei combattimenti. Questo movimento di base, "La via di casa", è probabilmente l'unica protesta contro la guerra in Russia che non è ancora stata vietata o ampiamente perseguita, in quanto si tratta di una forma di commemorazione dei soldati caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, i partecipanti affermano di essere tenuti sotto stretta osservazione e di ricevere occasionalmente minacce attraverso i social network.

Sabato a Mosca, un partecipante e due giornalisti sono stati brevemente arrestati, ma poi rilasciati senza accuse. In diverse altre città russe sono stati segnalati altri arresti.

Parlando delle prossime presidenziali in Russia, Mariya Andreeva, una delle figure di spicco del movimento, ha affermato che Vladimir Putin "ha ancora l'opportunità di diventare non un candidato alla guerra ma un candidato alla pace".