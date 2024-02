Di Euronews

La attivista ambientalista Greta Thunberg si è unita alla manifestazione nata per dire stop alla costruzione del tratto autostradale tra Tolosa e Castres

PUBBLICITÀ

L'attivista per il clima Greta Thunberg si è unita sabato a una protesta vietata in una città vicino a Tolosa, in Francia, dove la polizia ha sparato gas lacrimogeni e compiuto arresti il giorno precedente. Thunberg si è unita a una delegazione internazionale arrivata sabato in una città

Perché protestano a Tolosa per la costruzione dell'A69

Gli ambientalisti protestano contro il progetto di costruzione dell'autostrada A69, lunga 53 chilometri, che secondo loro mira a "strappare" una zona rurale. Nonostante le proteste, il governo è determinato a completare la costruzione dell'A69, che ridurrà di venti minuti il tempo di percorrenza tra Tolosa e Castres. L'inaugurazione è prevista per il 2025.

I guai giudiziari di Greta Thunberg

Greta Thunberg, figura di spicco nella lotta al cambiamento climatico, è stata recentemente multata da un tribunale svedese per le proteste che ha condotto nel suo Paese. L'attivista sta affrontando la giustizia anche in Inghilterra, dove è comparsa in tribunale a Londra la scorsa settimana.