Le storie di Hobbit e Mariachi, due soldati finlandesi che si sono offerti volontari per combattere in Ucraina

Siamo nel mese di marzo del 2022. Le forze russe hanno assediato la città ucraina di Mariupol, bombardandola dalle navi da guerra schierate nel mare di Azov. Le truppe del Cremlino sono ancora pericolosamente vicine alla capitale Kiev, mentre da Bucha iniziano a emergere le prime orribili testimonianze di uccisioni di massa.

La guerra divampava, quando Hobbit arrivò in Ucraina: "All'inizio era tutto nuovo per me ed ero molto nervoso. Ero convinto che dopo uno o due mesi non ci sarebbe stato più un governo". Hobbit - che usa solo il suo nome di battaglia e non quello vero per motivi di sicurezza - è uno dei circa cento finlandesi, tra le centinaia di altri combattenti stranieri, che hanno messo da parte le loro vite per impugnare le armi contro gli invasori russi.

Per molti finlandesi, la guerra in Ucraina riecheggia un passato non così lontano del loro Paese, quando nel novembre 1939, conun'operazione inscenata artatamente, le forze di Stalin bombardarono un posto di frontiera e incolparono i finlandesi: un pretesto per lanciare un'offensiva di terra.

Il famoso compositore russo Dmitri Shostakovich fu incaricato di scrivere una nuova musica, che sarebbe stata suonata mentre le truppe sovietiche vittoriose marciavano per le strade di Helsinki per insediare un governo vicino a Mosca. Una storia che, appunto, è stata rivissuta in Ucraina: c'è chi afferma che alle forze russe sia stato all'inizio del conflitto di prepararsi per una parata a Kiev, per celebrare la vittoria.

Alla fine della breve guerra d'inverno, durata 105 giorni, però, la Finlandia aveva inflitto pesanti perdite ai sovietici, ma alla fine fu costretta a cedere parte del proprio territorio e a pagare un risarcimento. L'esito e le decine di migliaia di sfollati che dalla Carelia annessa si trasferirono in Finlandia, fanno sì che la situazione odierna in Ucraina appaia molto familiare a tanti finlandesi.

"Ad essere sincero non so come sia successo esattamente, ma stavo guardando la guerra e poi ho iniziato a pensare che forse avrei dovuto fare qualcosa, mentre me ne stavo seduto a casa a godermi i piccoli piaceri della vita come i panini e la birra IPA", racconta Hobbit a Euronews. "Ho pensato: perché me ne sto a casa a godermi tutto questo senza alcuna preoccupazione, mentre i diciottenni in Ucraina devono andare in guerra senza alcun addestramento? Questo è il fucile, questo è il modo in cui si spara: sei pronto per andare. Ma io sono addestrato".

Come la maggior parte degli uomini finlandesi, Hobbit ha svolto il servizio di leva nell'esercito, anche se dice di non essersi divertito molto all'epoca, con troppe regole e restrizioni. Se nove mesi di addestramento di base lo abbiano davvero preparato alla guerra è un'altra questione: "Nessun addestramento può essere uguale alla guerra, naturalmente. Ma io ero avvantaggiato perché l'esercito finlandese si è sempre addestrato a combattere contro la Russia, quindi mi è stato insegnato come sopravvivere. Questo è anche uno dei motivi per cui ho ritenuto di dover venire, perché abbiamo conoscenze da condividere".

La famiglia di Hobbit era meno convinta che dovesse partire volontario in Ucraina: "Non erano affatto d'accordo. Ma alla fine abbiamo discusso e ho espresso le mie opinioni. Sarei stato deluso da me stesso se non fossi andato. E poi è la mia vita. Se morirò sarà stata una mia scelta".

Un carro armato Leopard Euronews Graphistes

Settembre 2022. La Russia annette illegalmente Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhizhia, mentre Vladimir Putin annuncia una "mobilitazione parziale" di 300mila riservisti per combattere in Ucraina. È un ulteriore segno che le cose non stanno andando come il Cremlino aveva previsto, e il richiamo scatena una fuga di massa di uomini russi in età militare che cercano di evitare alla guerra.

Hobbit si trova in prima linea nei combattimenti nella cittadina di Petropavlivka, vicino a Kupiansk. Insieme a un altro volontario finlandese, è assegnato al supporto di fuoco: "Avevo una mitragliatrice pesante rubata da un carro armato russo e il mio compito era quello di muovermi e coprire l'avanzata attraverso la città", ricorda.

I due sono posizionati vicino a un incrocio, dove le forze ucraine in avanzata sarebbero state esposte in un'area aperta. Hobbit aveva appena posato il suo fucile in una posizione di tiro improvvisata quando viene avvistato un BMP-2M russo, un veicolo da combattimento di fanteria, a poche centinaia di metri di distanza: "Ho pensato che ci fosse una piccola possibilità di colpire qualche punto debole e mettere fuori uso il BMP. Oppure, se lo avessi colpito di lato, i proiettili lo avrebbero potuto perforare, così ho iniziato a sparare contro il BMP e sono riuscito a svuotare tre nastri di munizioni sul veicolo e sulla fanteria che stava smontando".

Il filmato del ferimento di Hobbit, nel settembre 2022. Credit: @Eygenero

Hobbit stava terminando con il terzo nastro quando alcuni proiettili hanno sibilato in aria. Era talmente concentrato sull'obiettivo principale che non si era accorto di un cecchino russo. Un colpo lo ha colpito in pieno polpaccio, conficcandosi in profondità nel piede, frantumando ossa e recidendo tendini.

Il filmato ripreso da una videocamera che indossava mostra cosa accadde quel giorno e cattura il momento in cui Hobbit viene colpito. Urla di agonia e impreca in finlandese, una lingua adatta alle bestemmie. Il suo compagno di battaglia chiama un'ambulanza e presto arriva un altro combattente straniero a bordo di un SUV. Hobbit viene fagocitato senza tante cerimonie nel retro, con il piede fasciato, mentre viene portato via.

Dopo un mese in un ospedale ucraino, viene trasferito in Finlandia dove la sua famiglia lo visita per la prima volta da quando è stato ferito: "Erano scioccati. Non hanno detto molte parole, ma sono scese molte lacrime".

Un'immagine dell'Ucraina e del volontario "Mariachi" Euronews Graphistes

Se Hobbit è stato uno dei primi volontari finlandesi ad arrivare in Ucraina, Mariachi è uno degli ultimi: è nel Paese solo da pochi mesi. Il soprannome, dice, è un cenno alle sue origini latinoamericane. Studiando all'estero, il ventiduenne stava aiutando con eventi a favore dell'Ucraina nel campus, ma sapeva di voler fare di più per aiutare. Molto di più: "Era il mio secondo anno di università e non riuscivo a concentrarmi su nulla. Ero a scuola, ma nella mia testa scorrevo le notizie su ciò che stava accadendo al fronte. All'inizio della scorsa estate ho deciso che volevo partire. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare qui, dovevo prepararmi".

L'idea di andare in Ucraina è stata ventilata per la prima volta a suo padre cinque mesi prima del trasferimento definitivo: "Gli ho detto quello che avevo in mente, ma non l'ha presa bene. L'ho detto ai miei amici circa un mese prima. Hanno cercato di fermarmi e di convincermi a non partire. È segno che hai dei buoni amici. Nessuno mi ha detto che era una buona idea, non sarei qui se li avessi ascoltati", dice Mariachi dalla sua base nei pressi di Kiev, dove si sta addestrando con un plotone di ricognizione.

A differenza delle prime ondate di volontari stranieri che sono arrivati in modo disordinato e hanno prestato servizio con la Brigata Internazionale o operato in modo indipendente, Mariachi sta prestando servizio direttamente con un'unità ucraina:"I comandanti ucraini vogliono buoni soldati stranieri nelle loro unità e il mio ha reclutato attivamente soldati finlandesi qui e riservisti in Finlandia".

I vantaggi sono che le unità ucraine ricevono nuovi soldati che hanno già un addestramento più avanzato rispetto a quello che delle reclute ucraine: "Questi ragazzi sono addestrati alla battaglia, sanno come operare in trincea, ma sono civili che sono diventati soldati per necessità, non sono uomini dell'esercito. Il soldato ucraino medio non riceve molto addestramento".

A Mitsubishi Pajero and tools sourced by Your Finnish Friends, for a Finnish volunteer fighter in Ukraine

Una cosa su cui Mariachi e gli altri combattenti finlandesi in Ucraina hanno fatto affidamento è l'invidiabile rete di supporto creata in patria. Kasper Kannosto, dell'organizzazione benefica Your Finnish Friends, spiega che dal 2022 hanno acquistato più di 350mila euro di forniture e ricevuto donazioni materiali come auto e attrezzature per un valore di 100mila euro.

Nella lista della spesa ci sono attrezzature difensive, occhiali per la visione notturna, abbigliamento per il freddo, calze, generatori, pick-up, furgoni e attrezzi: "Nei pacchetti includiamo anche cioccolato e caffè finlandese", aggiunge. Mariachi è in attesa di una particolare marca di stivali che gli piace, che dovrebbe presto arrivare attraverso la catena di rifornimento Helsinki-Kiev, e descrive il servizio come "cruciale" per fornire ai combattenti finlandesi l'equipaggiamento di cui hanno bisogno.

"Sono in servizio in un plotone di ricognizione e se non hai gli occhiali per la visione notturna sei fottuto. Questa è la realtà. E anche un buon paio economico può costare 4.500 o 5.000 euro, pari a tre o quattro mesi di stipendio", dice.

La guerra in Ucraina vede la partecipazione di numerosi volontari stranieri Euronews Graphistes / Associated Press

Marzo 2023. Nella città orientale di Bakhmut infuriano aspri combattimenti, con un numero di vittime così alto da far guadagnare alla località il triste soprannome di "tritacarne". L'Ucraina riceve la prima consegna di carri armati pesanti occidentali: Challenger dalla Gran Bretagna e Leopard dalla Germania, mentre Vladimir Putin dichiara di voler spostare armi nucleari tattiche in Bielorussia.

Anche Hobbit è tornato in Ucraina, anche se il suo piede non è ancora guarito e ha bisogno di un bastone per camminare, il che lo confina a un lavoro d'ufficio nella logistica per mesi e mesi, mentre si riabilita per tornare in forma da combattimento. Ci vogliono altri sei mesi prima che torni a correre, e quando riesce a fare 5 km viene schierato vicino a Bakhmut, una città in rovina dove il "successo" si misura casa per casa e villaggio per villaggio. Piccoli guadagni che non fanno altro che fiaccare il morale e aumentare il numero di morti da entrambe le parti.

Ottobre 2023. In questa missione, Hobbit è il caposquadra di un gruppo di mitraglieri lanciati all'assalto a sud di Bakhmut. Sono tra gli alberi e avanzano verso le posizioni nemiche quando l'artiglieria russa li punta: "Tutto il nostro gruppo è stato colpito dall'artiglieria, solo io e un paio di altri siamo rimasti illesi", ricorda senza mezzi termini. "L'assalto fu perciò annullato e passammo le sei o sette ore successive a evacuare i feriti. Quando siamo tornati a prendere l'ultimo ferito, lo abbiamo portato in barella e l'artiglieria ha colpito accanto a noi".

Hobbit viene ferito per la seconda volta, con schegge nella spalla e nel braccio. Non potevano mettersi in salvo, né spostare l'ultimo soldato gravemente ferito, a causa del fuoco dell'artiglieria russa in arrivo. Bloccati in una buca nel terreno, hanno aspettato per ore prima di riuscire a scappare.

Dopo un mese in ospedale, Hobbit ha chiesto il trasferimento a un'unità ucraina, ma nel frattempo è stato assegnato come capo plotone temporaneo: "Ho resistito solo tre settimane in quel ruolo, non un granché. Si dormiva pochissimo e c'era molto stress e responsabilità, almeno per quanto riguarda i combattimenti di Bakhmut. Alla fine, l'ultimo giorno, mi sono messo a piangere, dicendo che non ce la facevo più. Per fortuna ho avuto un po' di tempo libero".

Un'immagine del soldato finlandese "Hobbit" Euronews Graphistes

Febbraio 2024. Il conflitto si è in gran parte in fase di stallo, con le forze russe e ucraine che si trincerano nelle loro posizioni. La guerra si è spinta sempre più oltre i confini dell'Ucraina, con le raffinerie di petrolio russe prese di mira dai droni di Kiev, mentre i Paesi occidentali esitano a inviare ulteriori aiuti militari di cui i soldati in prima linea hanno estremo bisogno:"Sento l'impatto della diminuzione del sostegno negli ultimi due mesi. La Germania sta trattenendo i suoi missili da crociera Taurus e l'Europa non sta fornendo gli aiuti che dovrebbe", dice Hobbit.

"All'inizio eravamo così indietro rispetto ai russi che quando vedevamo i posti di osservazione e chiamavamo l'artiglieria, non arrivava nulla. L'offensiva di Kharkiv ha cambiato tutto, siamo arrivati al livello dei russi. Ma nell'ultimo mese è tutto precipitato di unovo, i russi ci hanno colpito con più mezzi", dice.

Ma per quanto tempo pensa di rimanere in Ucraina, rischiando la vita per un Paese straniero, sfuggendo alla morte ogni volta che questa si avvicina? "Spero di non rimanere qui per sempre. Ma sicuramente fino alla vittoria. L'idea di una vita normale sembra ormai impossibile. È difficile immaginare una vita dopo questa. L'unica cosa che riesco a immaginare è una festa il giorno della vittoria. Ma cosa ci sarà dopo non lo so. È solo nebbia".