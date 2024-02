Grindavik, piccola città di pescatori vicina al vulcano di Reykjanes, è stata evacuata prima dell'ultima eruzione, avvenuta nel mese di gennaio

Nuova eruzione nella penisola di Reykjanes, nel sud-est dell'Islanda, a poca distanza da Reykjavík. Si tratta del terzo episodio eruttivo da dicembre, con colate di lava visibili dalla capitale islandese.

Secondo l'Ufficio meteorologico islandese, il fenomeno è avvenuto alle 6 del mattino su un crinale della penisola di Reykjanes, dove risiede una quota significativa della popolazione islandese di circa 375.000 persone.

Grindavik, spettacolo di fuoco

Grindavik, piccola città di pescatori di 3.800 abitanti, centro urbano più vicino al vulcano, è stata evacuata prima dell'eruzione, avvenuta nel mese di gennaio, che ha devastato parte della città.

Il filmato, girato da un elicottero della Guardia Costiera, mostrava una fessura di circa tre chilometri, dalla quale sprizzavano lapilli e magma.

Persone assistono all'eruzione nel nord di Grindavik Marco Di Marco/AP

L'agenzia di protezione civile islandese ha detto che la vicina Laguna Blu, stazione termale geotermica e popolare destinazione turistica, è stata evacuata giovedì mattina.

Le eruzioni vulcaniche non sono rare in Islanda, ma i vulcani della penisola di Reykjanes erano rimasti dormienti per circa 800 anni fino al 2021.

Da allora ci sono state cinque eruzioni prima di questa. Solo quella del gennaio scorso ha causato danni ingenti a Grindavík.