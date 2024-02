Le visite a Villa Certosa dovrebbero cominciare questo mese: tra gli acquirenti ci sono facoltosi arabi, miliardari statunitensi e gruppi ricettivi internazionali

Il cartello vendesi non c'è ma la notizia è oramai pubblica: i figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di vendere Villa Certosa in Costa Smeralda, in Sardegna, per 500 milioni di euro. A rivelarlo è il Financial Times.

La residenza si estende su 4.500 metri quadri e ha 126 stanze, 4 bungalow, due edifici denominati "Ibiscus" e "Cactus", piscine, palestra, campi da calcio, un teatro, una serra e un vasto parco.

Il parco, che circonda la villa, è un trionfo di specie diverse: ci sono l’anfiteatro dei cactus, con oltre 2.000 piante grasse di 500 specie diverse; il museo degli hibiscus che vanta 5.000 esemplari, il lago delle Palme con oltre 1.000 piante, l’orto di Getsemani con i suoi ulivi centenari, oltre a un agrumeto con 160 specie differenti, ginepri, lecci, cisto e mirto. Nell'area verde si trovano anche un piccolo lago e un vulcano artificiale.

Gli acquirenti di Villa Certosa

Le visite alla villa dovrebbero cominciare questo mese: tra gli acquirenti ci sono facoltosi arabi, miliardari statunitensi e gruppi ricettivi internazionali.

Secondo il Financial Times, il prezzo richiesto è superiore alla somma che la famiglia si attende dalla vendita. Nel 2021 la residenza era stata valutata 260 milioni.

Berlusconi aveva rifiutato un’offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che già in precedenza aveva cercato di acquistare la proprietà.

La dimora, particolarmente amata dall'ex Presidente del Consiglio che l'aveva acquistata negli anni '80, ha ospitato i più potenti leader mondiali, tra cui il presidente russo Vladimir Putin, l'ex presidente americano George W. Bush, l'ex premier britannico Tony Blair, ed è stata per anni sotto l'assedio dei paparazzi.