Di Euronews

Lo sciopero di giovedì del personale di sicurezza sta paralizzando 11 aeroporti in Germania: cancellati centinaia di voli. La protesta è stata indetta dal sindacato Verdi

Germania paralizzata dallo sciopero di 24 ore del personale di sicurezza negli aeroporti indetto per oggi, primo febbraio, dal sindacato Verdi. Secondo le stime dell'associazione degli aeroporti, oltre mille voli sono stati cancellati o ritardati: i passeggeri interessati sono 200mila. Tra le richieste dei sindacato un aumento di 2,80 euro l'ora per tutti i dipendenti insieme a bonus per gli straordinari a partire dalla prima ora in più lavorata.

Gli aeroporti colpiti dallo sciopero

Lo sciopero indetto martedì pomeriggio sta interessando undici aeroporti: Francoforte, Berlino, Colonia, Duesseldorf, Amburgo, Stoccarda, Lipsia, Hannover, Dresda, Brema ed Erfurt. Nessun disagio negli aeroporti della Baviera, compreso quello di Monaco di Baviera, il secondo più trafficato del Paese.

Venerdì 2 febbraio il traffico aereo dovrebbe riprendere normalmente in tutto il Paese.