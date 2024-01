Il 56enne è stato colto da un malore mentre era in auto con sua figlia sulla statale 106 in provincia di Catanzaro. Era in corso una delle tante proteste degli agricoltori che si sono svolte lunedì in tutto il Paese

Le proteste degli agricoltori in Italia fanno registrare una vittima: un uomo di 56 anni è stato colto da un malore lunedì mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, nel catanzarese, bloccata dai manifestanti con i loro trattori. L'uomo, che era in compagnia della figlia, è deceduto nonostante l'arrivo dell'elisoccorso.

Intanto, a otto giorni dalle prime iniziative di protesta, cresce la partecipazione alla mobilitazione del coordinamento nazionale Riscatto agricolo in tutto il Paese.

Ci sono stati momenti di tensione al casello di Orte sull'A1: i trattori hanno tentato di bloccare la circolazione dell'autostrada, ma le forze dell'ordine sono intervenute impedendo il blitz. Il presidio degli agricoltori è stato poi spostato, ma il portavoce dei manifestanti Felice Antonio Monfeli ha detto: "Resteremo qui e protesteremo sempre legalmente e pacificamente".

Ad Anagni, in provincia di Frosinone, gli agricoltori hanno paralizzato con una quarantina di mezzi il traffico della Cassia nord, una delle principali porte di accesso alla città. A Foggia oltre 400 trattori provenienti da tutta la provincia hanno invaso il centro urbano, spingendosi fino al centro cittadino a suon di clacson.

Proteste anche ad Avellino con una sfilata di 100 trattori e una bara, simbolo del Made in Italy, a simboleggiare le criticità delle aziende agricole "vessate dalle politiche agricole dell'Ue, costrette a vendere sotto costo i prodotti, e alle prese con la tassazione sempre più elevata dei terreni".

A Udine una settantina di mezzi si sono riuniti nei pressi dello stadio, sfilando in corteo verso il centro, ma senza particolari disagi per la circolazione, e anche a Ravenna corteo di una trentina di trattori.

Per martedì sono previste nuove proteste in diverse regioni: Riscatto agricolo ha chiesto che ai trattori si uniscano i cittadini, "perché tra non molto se non ci si lamenta seriamente, i cibi normali saranno gli insetti e gli alimenti sintetici mentre il buon cibo sarà riservato solo ai ricchi".

In Lombardia ad esempio ci saranno presidi in varie città, fra cui Brescia, Mantova, Voghera e Melegnano (Milano). A Cagliari ci sarà un presidio, che si annuncia a oltranza, all'ingresso della dogana del porto: attese decine di trattori.

L'assedio di Parigi

I sindacati di categoria francesi avevano annunciato per lunedì un "assedio" di Parigi e così è stato. Gli agricoltori hanno circondato la capitale con centinaia di trattori, rimorchi e persino mietitrebbie. L'impressionante dispiegamento ha bloccato e rallentato il traffico sulle otto principali vie che servono Parigi.

Alcuni manifestanti si sono attrezzati per una potenziale lunga battaglia, con riserve di cibo e acqua e tende per rimanere sulle barricate fino a quando il governo non cede terreno in materia di regolamenti, salari e tasse.

A Jossigny, vicino al parco a tema Disneyland, a est di Parigi, i manifestanti hanno bloccato tutte e sei le corsie dell'autostrada A4 parcheggiando i loro trattori in fila. Alcuni dei veicoli portavano cartelli che recitavano "Non c'è cibo senza agricoltori", "La fine di noi significherebbe carestia per voi" ed esprimevano rabbia per le importazioni di cibo.

I manifestanti dicono di sentirsi ignorati dai ministri del governo, accusati di essersi raramente recati nelle fattorie o sporcati le scarpe.

Le autorità sono corse ai ripari con il dispiegamento di 15mila agenti e decine di veicoli blindati nei punti di accesso alla capitale e nei suoi luoghi strategici, uno su tutti il mercato di Rungis, principale centro di rifornimento di prodotti freschi per Parigi - il 60% del fabbisogno di circa 12 milioni di persone - che gli agricoltori in protesta vorrebbero boicottare.

Il ministro degli Interni Gérald Darmanin avvertito gli agricoltori che qualsiasi azione volta a bloccare Rungis significherebbe oltrepassare una linea rossa.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto una riunione di crisi con i principali ministri del governo su quella che è stata chiamata "Operazione assedio a Parigi". Prisca Thevenot, portavoce del governo, ha dichiarato che gli annunci saranno fatti martedì. "L'intero governo e il presidente sono mobilitati", ha dichiarato.

Anche Bruxelles circondata dai trattori

Anche nel vicino Belgio i manifestanti hanno deciso di bloccare gli accessi alla capitale Bruxelles. Gli agricoltori hanno dapprima bloccato l'autostrada a Namur, poi lunedì sera hanno chiuso la tangenziale della città parcheggiando i loro trattori in più punti della strada, provocando rallentamenti e ingorghi.

Il blocco stradale è stato effettuato da giovani agricoltori della provincia di Hainaut. Anche se i disagi sono enormi, c'è anche un certo sostegno alla loro azione.

Le proteste in Romania

Continuano le proteste di agricoltori e trasportatori romeni, che lunedì a Brasov hanno portato in strada decine di macchine e camion, annunciando che arriveranno tre giorni duri per le autorità, perché grideranno le loro rimostranze per le strade della città.

Gli organizzatori dell'iniziative hanno consegnato al prefetto della contea di Brasov un documento contenente tutte le insoddisfazioni dei partecipanti e la minaccia che le azioni di protesta continueranno finché le richieste non saranno esaudite.

I partecipanti hanno le stesse rimostranze dei loro omologhi di altre regioni e Paesi europei, ovvero l'alto tasso di Rca (polizza di responsabilità civile auto), l'aumento dell'accisa sul gasolio, la mancanza di investimenti in infrastrutture stradali, tasse, istruzione e sanità.