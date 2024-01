Di Euronews

Si lavora a una bozza di accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani ma nulla di fatto per una tregua duratura. Atterrati a Roma nella serata di lunedì i primi bambini da Gaza che verranno curati in Italia

Mentre la maggior parte degli abitanti di Gaza è ormai sfollata e a rischio carestia, decine di persone sono rimaste uccise e ferite nelle ultime ore in bombardamenti delle forze israeliane contro zone nel centro e nel sud della Striscia.Come riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, raid hanno colpito Rafah, nel sud della Striscia, e bombardamenti contro "un obiettivo" nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale dell'enclave palestinese. Durante la notte sono andati avanti intensi combattimenti anche a Khan Younis, la principale città nel sud di Gaza. Almeno 25 civili sono morti a causa di un bombardamento israeliano su una casa nel quartiere di al-Tuffah, a est di Gaza City. Il bilancio delle vittime ha ormai superato oltre 26mila.

Operazione delle forze speciali israeliane in un ospedale a Jenin

Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver ucciso tre terroristi membri di una cellula armata di Hamas che si nascondevano all'interno dell'ospedale Ibn Sina nella città di Jenin, in Cisgiordania. La notizia, diffusa dai media arabi martedì mattina, è stata confermata anche dalla parte israeliana. Non si è fatta attendere la risposta di Hamas che, come riporta Al Jazeera, ha fatto sapere che i "crimini dell'esercito israeliano non rimarranno senza risposta".

Si lavora a una bozza per la liberazione degli ostaggi

Dopo il vertice di Parigi di domenica tra Qatar, Egitto e Stati Uniti, nulla di fatto per una tregua duratura a Gaza, mentre si continua a lavorare a un accordo per la liberazione dei 136 ostaggi israeliani ancora detenuti. Secondo Hamas un rilascio completo richiederebbe anche che Israele liberi tutte le migliaia di palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.

"Il successo dell'incontro di Parigi dipende dal fatto che Israele accetti di porre fine all'aggressione globale alla Striscia di Gaza", ha detto Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, citato da Al Jazeera.

La risposta degli Stati Uniti all'attacco in Giordania

Gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania. Lo ha affermato il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

Non cerchiamo un conflitto ampio in Medio Oriente John Kirby Consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca

Nel frattempo gli Usa e il Regno Unito e gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran.

Arrivati in Italia 10 bambini palestinesi feriti

Dieci bambini più un maggiorenne palestinesiferiti sono atterrati nella serata di lunedì all'aeroporto militare di Ciampino, con un C130 dell'Aeronautica Militare italiana coordinato dal Comando vertice interforze e proveniente da Al-Arish. Saranno tutti curati presso strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari. "Altri gruppi di bambini arriveranno i primi del prossimo mese con la nave Vulcano, che ne porterà altri al viaggio di ritorno al termine della missione in Egitto. Contiamo di portare cento bambini feriti per curarli e farli integrare nel nostro Paese" ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, accogliendo i primi bambini.

Guterres incontra oggi i principali donatori dell'Unrwa

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrerà oggi pomeriggio i principali donatori dell'Unrwa. Un numero crescente di Paesi e organizzazioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che i tagli improvvisi ai finanziamenti da parte di alcuni donatori dell'Unrwa potrebbero avere implicazioni umanitarie. Un gruppo di 21 organizzazioni umanitarie ha rilasciato una dichiarazione congiunta affermando che, in quanto ''la più grande agenzia umanitaria a Gaza'', il ruolo dell'Unrwa ''non può essere sostituito da altre agenzie''.