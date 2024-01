Di Euronews

La retrospettiva "Hero Kanakakis: la coerenza del processo pittorico" si è aperta ad Atene il 23 gennaio e sarà visitabile gratuitamente per due mesi

La Grecia rende omaggio alla pittrice Hero Kanakakis, una delle più importanti artiste del Paese, con una mostra a 27 anni dalla sua morte.

La retrospettiva si è aperta la scorsa settimana alla Biblioteca Nazionale di Atene e raccoglie il lavoro della pittrice dagli inizi, attraverso gli anni della dittatura dei Colonnelli (1967-74) e del suo periodo nel Regno Unito, fino alla morte avvenuta nel 1997 nella capitale greca.

La mostra che dura dal 23 gennaio al 22 marzo è gratuita

"Le prime opere che presenta nel 1972 fanno parte del movimento del realismo critico. Kanakakis utilizza la fotografia in combinazione con la figura umana e crea allegorie che fanno implicitamente riferimento alla giunta", spiega il curatore della mostra, Spyros Moschonas.

"Nel corso del tempo, la sua pittura si è evoluta e ha iniziato a concentrarsi maggiormente su questioni più personali e individuali", aggiunge Moschonas.

Così anche lo stile dell'artista da rigoroso è diventato sempre più libero, il realismo critico si è fatto magico e il surrealismo ha ceduto a un espressionismo sovversivo, prosegue il curatore e storico dell'arte.

"Il suo lavoro è caratterizzato da una resa frammentaria della forma umana, dal tentativo di creare molteplici livelli di narrazione all'interno della superficie pittorica e naturalmente", dice Moschonas, "da una pennellata ben distinguibile sulla tela, con un'enfasi sulla plasticità della materia cromatica".

Kanakakis, morta a soli 52 anni, ha esposto le sue opere in mostre personali in varie città da Atene a Parigi e Londra, partecipando anche a manifestazioni collettive come la Biennale di Parigi del 1980.

La mostra Hero Kanakakis: la coerenza del processo pittorico si potrà visitare gratuitamente fino al 22 marzo.