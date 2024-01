Di Euronews

Il 58enne Kenneth Smith, condannato per un omicidio nel 1989, è stato giustiziato con l'azoto. È la prima volta che gli Stati Uniti adottano questo metodo di pena capitale. Nel 2022 Smith era sopravvissuto all'iniezione letale

L'Alabama ha giustiziato il condannato Kenneth Eugene Smith con gas azoto. È la prima volta che questo metodo di pena capitale è stato utilizzato negli Stati Uniti. Nel 2022, l'Alabama ha tentato e fallito l'esecuzione di Smith tramite iniezione letale, per questo motivo è stata scelta una tecnica alternativa.

Perché Kenneth Eugene Smith è stato condannato

Smith, 58 anni, era stato condannato nel 1989 per aver ucciso un anno prima la moglie di un predicatore, Elizabeth Sennett, in un omicidio su commissione, voluto dallo stesso predicatore. Per l'assassinio Smith era stato pagato meno di mille dollari. L'uomo aveva fatto ricorso sostenendo che l'esecuzione fosse una punizione crudele e inusuale, ma ha perso due appelli finali alla Corte Suprema e uno a una corte d'appello federale.

"Stasera l'Alabama fa compiere all'umanità un passo indietro. Me ne vado con amore, pace e luce, vi amo. Grazie per avermi sostenuto, vi amo tutti", ha detto il condannato prima di indossare la maschera che gli ha fatto inalare il gas. I testimoni hanno osservato da due a quattro minuti di contorcimento e circa cinque minuti di respiro pesante prima che venisse dichiarato morto alle 20:25 ora locale.

Come funziona l'esecuzione con l'azoto

Secondo il Death Penalty Information Center, Smith è la prima persona ad essere messa a morte utilizzando gas azoto puro in tutto il mondo. L'Alabama e altri due Stati americani hanno approvato l'uso dell'ipossia da azoto come metodo alternativo di esecuzione, perché i farmaci utilizzati per le iniezioni letali sono diventati più difficili da reperire, contribuendo al calo dell'uso della pena di morte a livello nazionale.Respirare azoto senza ossigeno provoca la rottura delle cellule del corpo e porta alla morte.