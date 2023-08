Di euronews

La sentenza di una giuria federale deve adesso essere confermata dal giudice. L'uomo uccise 11 fedeli mentre tre congregazioni erano riunite in preghiera

Robert Bowers potrebbe essere condannato a morte per la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburg nel 2018, uccidendo undici fedeli. La pena è stata raccomandata dalla giuria federale e deve adesso passare al vaglio del giudice.

Quello di Pittsburg è l'attacco più sanguinoso perpetrato ai danni di una comunità ebraica negli USA.

Robert Bowers ha espresso tutto il proprio odio verso gli ebrei sposando le convinzioni della supremazia bianca online, prima di pianificare ed eseguire il massacro del 2018 alla Tree of Life, dove i membri di tre congregazioni si erano riuniti per il culto e lo studio del sabato.

Il distacco dell'imputato

Bowers, un camionista della periferia di Baldwin, aveva anche ferito due fedeli e cinque agenti di polizia.

Il verdetto è arrivato dopo un lungo processo in cui i giurati hanno ascoltato i dettagli dell'azione: come Bowers abbia ricaricato l'arma almeno due volte, abbia calpestato i corpi insanguinati delle sue vittime per cercare altre persone contro cui sparare e si sia arreso solo quando ha finito le munizioni.

Bowers ha mostrato una scarsa attenzione al processo. Ha persino detto a uno psichiatra che pensava che il procedimento aiutasse a diffondere il suo messaggio antisemita.

Gli avvocati di Bowers hanno impostato la difesa del proprio assistito parlando della sua infanzia difficile con il solo obiettivo di salvargli la pelle; non hanno mai contestato le accuse.

Gli USA di Biden contro la pena capitale

Si tratta della prima condanna a morte inflitta a livello federale nel corso della presidenza di Joe Biden, che in campagna elettorale aveva promesso di metter fine alla pena capitale. Il dipartimento di Giustizia ha deciso una moratoria sulle esecuzioni federali rifiutando di autorizzarla in centinaia di nuovi casi.