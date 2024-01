Il 28 e il 29 gennaio cinquanta delegazioni internazionali e i vertici dell'Ue saranno a Roma per partecipare al vertice Italia - Africa organizzato dal governo Meloni. Durante il summit sarà presentato anche il piano per la gestione dei flussi migratori voluto da Roma

Grande attesa a Roma per il vertice Italia - Africa al quale parteciperanno oltre cinquanta delegazioni provenienti da tutto il mondo, soprattutto dai Paesi africani, oltre ai vertici dell’Unione europea e delle principali organizzazioni internazionali. L'appuntamento è per i prossimi 28 e 29 gennaio.

Nel corso del summit, il governo di Giorgia Meloni presenterà il Piano Mattei, dal nome dell'ex presidente Eni scomparso nel 1962 e promotore di uno sviluppo dei Paesi africani. L'obiettivo del piano strategico dell'esecutivo di Roma è quello di costruire un nuovo partenariato tra Italia e Stati del continente africano. Da sempre una delle priorità del governo, anche al centro dei lavori del G7 sotto la presidenza italiana.

"Sembra chiara l’aspirazione dell’esecutivo ovvero puntare a una maggiore influenza nell'area del mediterraneo e non solo. Il Piano Mattei sarà quindi un banco di prova per l’Italia e per l’Europa", lo ha detto ai microfoni di EuronewsGiampaolo Silvestri, segretario generale della “Fondazione AVSI”, specializzata in progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in oltre quaranta Paesi.