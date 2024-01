Mali, crolla una mina d'oro illegale: 70 morti

Grave incidente in una regione sud-occidentale vicino a Bamako. Il Mali è il terzo produttore d'oro dell'Africa e simili tragedie sono purtroppo comuni. I minatori non autorizzati, responsabili del 6% della produzione annuale totale, sono spesso accusati di ignorare le misure di sicurezza

Una miniera d'oro illegale è crollata alla fine della scorsa settimana in Mali, uccidendo più di 70 persone. La notizia è stata riportata per la prima volta martedì in un comunicato del ministero delle Miniere che stimava la morte di "diversi" minatori. Le ricerche sono proseguite per giorni e il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare.

Circa cento minatori bloccati

Le cause del crollo, avvenuto venerdì nel distretto di Kangaba, nella regione sud-occidentale di Koulikoro, sono oggetto di indagine. Mercoledì un alto funzionario della Direzione nazionale di geologia e miniere del governo ha parlato di un incidente.

Secondo Abdoulaye Pona, presidente della Camera delle miniere del Mali, che si trovava sul posto, al momento del crollo c'erano circa cento persone nella miniera. "Le massime autorità prenderanno tutte le misure necessarie per condurre un'indagine adeguata e stabilire le responsabilità", ha dichiarato Pona.

Quanto oro produce il Mali

Il Mali è il terzo produttore d'oro dell'Africa e non è nuovo a simili tragedie sono comuni. I minatori non autorizzati, che lavorano su piccola scala, sono spesso accusati di ignorare le misure di sicurezza, soprattutto nelle aree più remote. Si stima che l'estrazione artigianale dell'oro produca circa 30 tonnellate d'oro all'anno e rappresenti il sei per cento della produzione annuale di oro del Mali.

Negli ultimi anni si è temuto che i profitti derivanti dall'attività mineraria non regolamentata nel nord del Mali potessero andare a beneficio degli estremisti attivi in quella parte del Paese. La regione dell'ultimo crollo, tuttavia, si trova molto più a sud e più vicina alla capitale Bamako.

Secondo l'International trade administration del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, l'oro è di gran lunga l'esportazione più importante del Mali, con oltre l'ottanta per centodelle esportazioni totali nel 2021. Più di due milioni di persone, ovvero più del dieci per cento della popolazione del Mali, dipendono dal settore minerario per il proprio reddito.