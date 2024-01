Di Euronews Agenzie: AP

Pur essendo riservato ai diplomatici non musulmani, il negozio di Riad nasce nel momento in cui il principe saudita bin Salman mira a trasformare il regno in una destinazione per il turismo e gli affari

Per la prima volta in oltre 70 anni, in Arabia Saudita è stato aperto un negozio di alcolici, come ha rivelato mercoledì un diplomatico. La mossa segna un altro passo verso la liberalizzazione sociale nel regno che ospita i luoghi più sacri dell'Islam.

Il negozio, che si rivolge esclusivamente a diplomatici non musulmani, è situato nel quartiere diplomatico di Riad ed è in linea con gli ambiziosi piani del principe ereditario Mohammed bin Salman di trasformare l'Arabia Saudita in un fiorente centro turistico e commerciale, diversificando l'economia dalla dipendenza dal petrolio greggio.

In Arabia Saudita alcolici venduti solo mostrando documenti

Il diplomatico, che ha parlato all'agenzia di stampa Ap in forma anonima a causa della sensibilità dell'argomento in Arabia Saudita, ha visitato il negozio e ne ha paragonato l'ambiente a quello di un negozio duty-free di lusso in un grande aeroporto internazionale. Attualmente il negozio offre liquori, vino e, per il momento, solo due tipi di birra. I clienti sono tenuti a mostrare i loro documenti diplomatici e i telefoni cellulari devono essere riposti all'interno di sacchetti. Un'applicazione per telefoni cellulari permette di acquistare secondo un sistema di assegnazione, ha detto il diplomatico.

Da Riad nuove regole per la vendita di alcolici

Le autorità saudite non hanno rilasciato alcun commento ufficiale sull'apertura del negozio. Tuttavia, il lancio coincide con un articolo pubblicato dall'agenzia statale Arab News, che illustra le nuove norme che regolano la vendita di alcolici ai diplomatici. Queste regole mirano a controllare l'importazione di tali bevande all'interno delle spedizioni diplomatiche e sono state applicate lunedì.

I diplomatici hanno tradizionalmente importato bevande alcoliche attraverso servizi specializzati per il consumo nelle sedi diplomatiche. Coloro che non hanno accesso sono ricorsi all'acquisto da fonti illegali o alla produzione di birra propria, anche se il rischio è quello di incorrere in pene severe come lunghe pene detentive, multe salate, fustigazioni pubbliche e deportazione, secondo il Dipartimento di Stato americano.

In quali Paesi è proibito l'alcol

Il consumo di alcolici è proibito dall'Islam e l'Arabia Saudita rimane uno dei pochi Paesi al mondo con un divieto rigoroso sull'alcol, insieme ai vicini Kuwait e Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita ha vietato gli alcolici fin dai primi anni Cinquanta.