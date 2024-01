Di Maria Michela D'Alessandro

Iniziato oggi il processo contro nove persone sospettate di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista Peter R. de Vries, ucciso nel 2021

È iniziato oggi ad Amsterdam il processo contro nove persone sospettate di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista investigativo Peter R. de Vries, ucciso nel 2021 nel centro cittadino della capitale olandese. La sentenza è attesa entro l’estate.

La prima udienza si è svolta oggi nella periferia di Amsterdam in un’aula di massima sicurezza alla presenza di numerosi agenti di polizia.

L'appello di Reporter Senza Frontiere per un processo imparziale

Chi era Peter R. de Vries

Il reporter olandese Peter R. de Vries aveva 64 anni quando è morto in ospedale ad Amsterdam in seguito alle ferite riportate nell’attacco subìto il 6 luglio 2021: nella serata di oltre due anni fa era stato raggiunto da colpi di pistola mentre lasciava gli studi televisivi di un talk show nel quale era ospite.

Dopo l'attentato la polizia aveva subito arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte nell'omicidio: nel 2022 era iniziato un primo processo contro un uomo olandese e uno polacco, accusati rispettivamente di aver sparato a de Vries e di aver aiutato il killer a fuggire collaborando all’organizzazione dell’omicidio. Il processo era però stato posticipato a causa di nuove informazioni emerse durante le indagini: da allora altre sette persone sono state arrestate con l’accusa di essere coinvolte nell’omicidio del giornalista.

De Vries era molto conosciuto nei Paesi Bassi per essersi occupato di famosi casi criminali, tra cui il rapimento dell'imprenditore Freddy Heineken nel 1983. Il reporter era spesso ospite di programmi televisivi che trattavano storie di cronaca nera: in passato aveva ricevuto minacce per il suo lavoro e per alcuni periodi gli era stata garantita la scorta della polizia.